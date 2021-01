Uai, Indica Essa: 5 filmes que retratam a adolescência dos millennials

Para mais vídeos como este, clique aqui. A adolescência é um período complexo e cheio de dúvidas e dificuldades, mas o cinema tenta retratar o período de forma mais palatável e leve, sem deixar de abordar os problemas que a maioria dos jovens enfrentam. O “Uai, Indica Essa” desta semana traz cinco dicas de filmes que são histórias de jovens se descobrindo e descobrindo o mundo.





1 - LadyBird: A hora de voar

Dirigido por Greta Gerwig e protagonizado por Saoirse Ronan, o longa mostra a história de LadyBird, uma jovem moradora de Sacramento que sonha com o dia que poderá sair da cidade para fazer faculdade. Enquanto o momento não chega, ela se divide entre tarefas comuns aos adolescentes: o colégio, o primeiro namorado e muitas brigas com a mãe.





O título do filme em portugês veio acompanhado de “A hora de voar” por justamente fazer referência a essa fase dos jovens saírem do ninho e conhecer uma vida que até então não era permitida.

2 - O ódio que você semeia

O “Ódio que você semeia” fala sobre uma temática que cada vez mais tem sido discutida de forma ampla na sociedade: a violência policial. Mas a diferença é que o tema é abordado sob o ponto de vista de uma adolescente negra: Staarr, que presencia o assassinato do melhor amigo por um policial branco.





Ela é convocada a testemunhar no tribunal por ser a única pessoa presente na cena do crime. O filme foi inspirado em um livro de mesmo nome da escritora Angie Thomas, que alcançou o primeiro lugar na lista do New York Times. A adaptação para o cinema rendeu aclamação da crítica e sucesso nas bilheterias dos Estados Unidos.





3 - Hoje eu quero voltar sozinho

Leo, protagonista do filme, é um estudante cego que está justamente nessa fase de descoberta da sexualidade e dos amores. “Hoje eu quero voltar sozinho” é complexo, porque, além de mostrar esse período complicado e de muitas mudanças da adolescência, fala bastante sobre a vontade de ser independente e de querer um pouco mais de liberdade dos pais.









Emicida: AmarElo - saiba por que você precisa assistir esse documentário Essa atenção excessiva dos progenitores, no caso do Leo, é acentuada pela dificuldade da mãe em relaxar com o crescimento do filho.





4 - Fora de série

Dirigido pela também atriz Olivia Wilde, “Fora de série” conta a história de duas melhores amigas, que são destaques acadêmicos. Na véspera da formatura do ensino médio, elas percebem que poderiam ter estudado menos e se divertido mais.









Streaming reúne produções independentes mineiras Determinadas a não ficar aquém dos colegas de sala, as meninas tentam condensar quatro anos de diversão em uma noite. O filme é cheio de referências a personalidades feministas, políticos progressistas dos Estados Unidos, políticas de meio ambiente, teorias de gênero e desconstrução.





5 - Frances Ha

Protagonizado por Greta Gerwig, “Frances Ha” é dirigido pelo marido da atriz e diretora, Noah Baumbach. O filme conta a história de Frances, uma bailarina brincalhona e que parece não desejar crescer. Ela divide apartamento em Nova York com a melhor amiga, Sophie, e recusa o convite do namorado para morar com ele, para não abandonar Sophie.





Só que a amiga não toma a mesma atitude quando surge oportunidade de se mudar. A partir disso, começa a peregrinação de Frances em busca de um novo lugar. Tudo com bom humor e alto astral.



(*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves)