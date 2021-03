Inimigos da HP lança single 'Linda' e renova repertório durante a pandemia

Sem fazer shows há um ano, a banda paulista Inimigos da HP lança canções nas plataformas digitais (foto: Photo21/Divulgação )

Mesclar gêneros musicais – sem preconceito – sempre foi a proposta da banda Inimigos da HP. Com direito a clipe, o single “Linda”, que acaba de chegar às plataformas digitais, transita entre o pop e o pagode. É o primeiro lançamento do grupo paulista este ano. “Em breve, vamos anunciar um projeto que envolve o pagode e outros estilos”, avisa o cantor Sebá. Mesclar gêneros musicais – sem preconceito – sempre foi a proposta da banda. Com direito a clipe, o single “Linda”, que acaba de chegar às plataformas digitais, transita entre o pop e o. É o primeiro lançamento do grupo paulista este ano. “Em breve, vamos anunciar um projeto que envolve o pagode e outros estilos”, avisa o cantor Sebá.





“Misturamos o romantismo do pagode e do pop, o que deu certo mais uma vez. A nova canção traz em sua letra o sentimento da ausência de quem se ama, mas deixando em aberto a possibilidade de reconciliação. Por isso, o refrão diz: 'Linda, eu tô te implorando!/ Escuta, linda! Em meus braços será sempre bem-vinda./ Não feche os olhos para a felicidade'. Quando é amor, vale a pena lutar”, diz Sebá.



Dirigido por Eduardo Galeno, o clipe foi gravado no Pico do Olho D’Água, em Mairiporã, no interior de São Paulo, e teve como protagonistas os dançarinos Juliana Gomes e Gledson Fonseca.





O projeto faz parte da sequência de singles lançada desde 2020 para comemorar as duas décadas da banda. “Em vez de um álbum fechado, que hoje gera muito mais custos, preferimos os singles. Hoje, entrar no estúdio para gravar um disco cheio não é viável financeiramente. Então, lançamos algumas músicas espaçadamente”, explica.

''No meio da pandemia, tive um momento bastante criativo. Ganhamos agora um tempo que antes não tínhamos'' Sebá, cantor e compositor





“Linda” começa romântica, com arranjo de cordas e pegada pop, depois entram samba e pagodinho. De acordo com Sebá, o novo single “é a cara” do Inimigos. “O pop é marcante no nosso som. Gostamos muito, até porque fomos influenciados por esse gênero. Por outro lado, há o samba. A nossa batucada tem como referência outros estilos musicais.”





Recentemente, o grupo lançou quatro singles e planeja reuni-los em um disco. “Pensamos nisso até mesmo para que as músicas não fiquem soltas, apenas como clipes nas plataformas digitais. Seria uma boa ideia fazermos um álbum cheio e, quem sabe, um DVD”, comenta o vocalista.









“Ano passado, no meio da pandemia, tive um momento bastante criativo. Ganhamos agora um tempo que antes não tínhamos, por causa da correria do dia a dia e dos shows. Tive de parar, botar a cabeça para pensar e colocar a inspiração em dia”, revela Sebá.





A pandemia impôs também um novo planejamento de trabalho. “Neste momento, temos de pensar em cada passo que vamos dar, onde vamos investir cada centavo. Isso acabou atrasando nossos projetos”, admite, lembrando que a renda vinha dos shows. “Estamos sem trabalhar há um ano”, lamenta.





O novo projeto já ficou pronto, mas Sebá evita spoilers. “Ele ainda não está 100% definido. Será algo bem legal, feito com um grande produtor musical e deverá sair ainda este ano”, adianta.









“LINDA”

• Autor: Valtinho Jr

• Single da banda Inimigos da HP

• Disponível nas plataformas digitais