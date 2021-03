Tese mostra, por meio de revista, a BH em mudança no Estado Novo

Reprodução de edições da Alterosa em diferentes períodos: uma capa de 1939, o conjunto de obras da capital mineira, a exaltação ao papel da 'dona de casa' e a presença de Getulio Vargas na cidade (foto: Fotos: REPRODUÇÃO)

As mudanças da vida social durante o processo de modernização de Belo Horizonte, por meio da análise das estratégias discursivas presentes na revista "Alterosa", no período do Estado Novo, inspiram a palestra virtual que a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte promove nesta quarta-feira (10/03). A base é a tese de doutorado da professora Gelka Arruda de Barros – “Para a família do Brasil: o cultivo do corpo e a diversão em Belo Horizonte nas páginas da revista Alterosa (1939 – 1945)”.





Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. A transmissão será ao vivo, por meio do canal da Fundação Municipal de Cultura no YouTube (



A iniciativa faz parte do projeto “Novos Registros – Banco de teses sobre BH”, desenvolvido pelo. A transmissão será ao vivo, por meio do canal da Fundação Municipal de Cultura no YouTube ( youtube.com/canalFMC ), às 19h. Os inscritos poderão se integrar ao chat durante a palestra e terão direito a certificado de participação.

Na pesquisa, defendida na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2018, Gelka Arruda de Barros analisou os 68 exemplares da revista Alterosa publicados entre 1939 e 1945, disponíveis no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (onde existem algumas edições digitalizadas) e na hemeroteca da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.





“Existe uma carência muito grande de estudos sobre a imprensa de Belo Horizonte. Então, eu vi essa possibilidade de juntar os meus objetos de pesquisa (relacionados ao corpo, imagem e discurso) na revista. O que eu encontrei foi muito além do que eu imaginava, principalmente com relação à própria “Alterosa”. É possível entender a história e a memória de Belo Horizonte através dela”, apontou a pesquisadora.

Reprodução de edições da Alterosa em diferentes períodos: uma capa de 1939, o conjunto de obras da capital mineira, a exaltação ao papel da 'dona de casa' e a presença de Getulio Vargas na cidade



DISCURSOS

A professora de arte no Instituto Federal de Minas Gerais (IFM) decidiu analisar os discursos presentes no periódico durante o período do Estado Novo (1939-1945), quando Juscelino Kubitschek foi nomeado prefeito de Belo Horizonte. A gestão foi marcada pelo processo de modernização que mudou o espaço urbano da cidade a partir de grandes projetos de infraestrutura e culturais, como o complexo da Pampulha.





“Eu queria entender se esse processo de modernização alterou de forma significativa a dinâmica social da cidade e verificar, através de um periódico, a construção desse imaginário”, esclareceu a pesquisadora. A tese de doutorado em estudos do lazer, cultura e educação pela UFMG investiga como a revista teve papel importante na busca por afirmar hábitos e reconfigurar o comportamento de homens e mulheres de Belo Horizonte.

Reprodução de edições da Alterosa em diferentes períodos: uma capa de 1939, o conjunto de obras da capital mineira, a exaltação ao papel da 'dona de casa' e a presença de Getulio Vargas na cidade



Exaltação a Vargas e ode à americanização





Ao mergulhar no material, Gelka encontrou diversas reportagens exaltando o governo Vargas e o processo de “americanização” do país durante a Segunda Guerra Mundial. Por meio disso, a professora analisou o projeto de representação da cultura mineira no cenário nacional, após o fim da política do “café com leite”, no Estado Novo. “Havia a expectativa de retomar a importância do estado no contexto político, apresentando (por meio da revista) como Minas estava se desenvolvendo”, aponta.





O Novos Registros – Banco de teses sobre BH é uma das principais ações de difusão cultural do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Durante o ano, são convidados palestrantes que tenham realizado trabalhos de mestrado ou doutorado sobre a cidade em diversos campos do conhecimento para apresentações gratuitas e debates com a população. Após a palestra, o convidado doa um exemplar da pesquisa para o Banco de Teses do APCBH.





Gelka Arruda de Barros preparou uma apresentação didática para chegar a todos os públicos presentes na live de hoje (10/03), inclusive seus alunos de ensino médio. “Essa iniciativa é muito importante no resgate da memória da cidade e também para ampliar o diálogo com a sociedade, a partir do momento em que divulga pesquisas científicas que muitas vezes ficam limitadas ao ambiente acadêmico”, observa a professora.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

Reprodução de edições da Alterosa em diferentes períodos: uma capa de 1939, o conjunto de obras da capital mineira, a exaltação ao papel da 'dona de casa' e a presença de Getulio Vargas na cidade



Programe-se





Projeto Novos Registros – Banco de Teses sobre BH





Tese: “Para a família do Brasil: o cultivo do corpo e a diversão em Belo Horizonte nas páginas da revista Alterosa (1939 – 1945)”

Palestrante: Gelka Arruda de Barros

Hoje, 19h





Transmissão: Canal da FMC no YouTube – : Canal da FMC no YouTube – www.youtube.com/canalFMC





Mais informações: novosregistros@pbh.gov.br





REPRODUÇÃO

Reprodução de edições da Alterosa em diferentes períodos: uma capa de 1939, o conjunto de obras da capital mineira, a exaltação ao papel da 'dona de casa' e a presença de Getulio Vargas na cidade