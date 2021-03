Gil e Sebastião Salgado participam dos 28 anos do Manhattan Connection

Gilberto Gil é um dos convidados do 'Manhattan Connection' (foto: CANAL BRASIL/DIVULGAçãO)

Nesta quarta-feira (10/3), o “Manhattan Connection” comemora 28 anos e terá as participações do fotógrafoe de, que se uniram em campanha de reflorestamento.Apresentado por Lucas Mendes, Pedro Andrade, Caio Blinder, Diogo Mainardi e Angélica Vieira, a atração vai ao ar às 22h, na TV Cultura. A campanha, do Instituto Terra, tem o intuito de expandir o trabalho da entidade, que já plantou 3 milhões de árvores na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo. O senador Randolfe Rodrigues (Rede - AP), que fala sobre o atual cenário político brasileiro, será o outro entrevistado.