Zélia Ducan e mais 16 mulheres trazem olhar feminino sobre temas atuais

Zélia Duncan participa do "Living room session", parte do projeto Verbo Gentileza (foto: ROBERTO SETTON/DIVULGAÇÃO)

“E se as mulheres liderassem o mundo?” Essa pergunta será refletida por Zélia Duncan, Patrícia Tavares, Vanda Guimarães, Fernanda Ebert e outras mulheres, que se reúnem na primeira edição de 2021 do "Living room session" nesta quarta-feira (10/3), a partir das 19h30, como parte do encontro digital será regado a, inspirado por diversos olhares femininos sobre os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Agenda 2030 da ONU e o plano de ação que indica 17 objetivos sustentáveis e suas 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta, estão entre os principais assuntos.