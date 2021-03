Top 10 lançamentos musicais de fevereiro de 2021

O “Uai, Indica Essa” dessa semana dá sequência aos lançamentos musicais de 2021, dessa vez com as músicas que mais bombaram em fevereiro. Tanto internacionais como nacionais, tem estilo musical para todos os gostos. Depois, não deixe de conferir o top O “Uai, Indica Essa” dessa semana dá sequência aos lançamentos musicais de 2021, dessa vez com as músicas que mais bombaram em fevereiro. Tanto internacionais como nacionais, tem estilo musical para todos os gostos. Depois, não deixe de conferir o top 10 das músicas de janeiro





Dua Lipa

Dua Lipa é daquelas que não desiste fácil. A era “Future Nostalgia” da cantora fez tanto sucesso que ela não está pronta para se despedir e lançou um clipe para a música “We’re Good”.

Essa é da edição ‘Moonlight’, uma das versões do álbum. E toda essa promoção do Future Nostalgia pode ajudar ela na corrida ao Grammy. O álbum teve cinco indicações.

Demi Lovato

Tenho permissão para um momento de fã agora? Vamos supor que sim. Vou falar da minha diva Demi Lovato, que lançou uma parceria incrível com Sam Fischer na música “What Other People Say”.





Na letra, eles fazem uma reflexão sobre como é perder quem você é para agradar outras pessoas.





Pabllo Vittar

No Uai Indica sobre os lançamentos de janeiro, eu falei sobre Pabllo Vittar estar conquistando espaço internacional. Inclusive, se você não viu, corre lá nas nossas redes sociais para se inteirar.









Alguns fãs estranharam que a cantora convidou um homem para o remix, mesmo Pabllo sendo drag queen. Um trecho que a brasileira canta até fala sobre isso. “Não me castigue, porque eu não sou um homem”, dando um show de diversidade.





Cardi B

Dentro dos lançamentos internacionais, Cardi B não poderia ficar de fora. A rapper lançou a música “Up”, na tentativa de igualar o sucesso estrondoso que foi “WAP”.





Hayley Williams

E agora eu não vou falar de uma música, mas de um álbum inteiro. A cantora Hayley Williams, vocalista da banda Paramore, lançou seu segundo disco solo, o “Flowers for Vases/descanso”.





E sabe o mais legal? Ela gravou TUDO sozinha, em casa, durante a quarentena. Quando eu digo tudo, é literalmente tudo: vocal e instrumentos.

Anitta e MC Rebecca

Bom, agora vou falar do brasilzão, né? Também teve muita coisa boa em fevereiro.

Vou começar com uma treta entre MC Rebecca e Anitta, que não passou de marketing para a música “Tô preocupada”.





As duas deixaram de se seguir nas redes sociais e fizeram várias publicações encenando uma briga. Mas tá tudo certo, era só para a parceria mesmo.





Jão

Eu digo Jão e vocês gritam conceito! Nosso reizinho também tem espaço nessa lista com a música “Coringa”





O clipe é uma continuação de “Imaturo”, lançado em 2018, onde ele aparece ao lado dos amigos, Malu e Lucca. Nos dois, Jão traça uma história que ainda está em aberto para os próximos lançamentos.

Ludmilla

O feat de Ludmilla com o Major Laser está entre nós, é a música “Pra te machucar”. No clipe, inspirado em um conceito de faroeste, a história gira em torno de uma cantora negra que é sequestrada pelos próprios empresários e é substituída por uma cantora branca. Mas, Ludmilla justiceira chega a tempo de resgatar a cantora para o show.

Israel & Rodolffo

No vídeo de janeiro também falei do Rodolffo, participante do Big Brother Brasil 21. Ele, com sua dupla sertaneja Israel, estão conquistando um espaço cada vez maior devido à exposição no reality.





“Batom de Cereja” foi lançado no início de fevereiro e já tem mais de 10 milhões de visualizações no Youtube.

Fiuk

O Fiuk, também confinado no reality, deixou alguns trabalhos prontos antes de entrar.





O filho do Fábio Jr., irmão da Cléo Pires, mas que não é filho da Glória Pires, lançou a música “Amor da Minha Vida”. Nela, ele fala sobre um casal que segue caminhos diferentes enquanto ele tenta reconquistar a amada.