Uai, Indica Essa: A lista dos 99 filmes de todos os tempos

A internet adora uma lista. Não interessa o tema. Se há um ranking de coisas nela, o assunto vira motivo para debates acalorados. No final de 2020 uma relação dos 99 filmes de todos os tempos que deveríamos assistir ganhou espaço em publicações no Twitter e no Facebook. O autor se perdeu ao longo de inúmeros compartilhamentos. A primeira vez que vi a lista foi em uma página estrangeira sobre cinema e desde então, terminar essa lista virou uma obsessão. Por isso, o Uai Indica de hoje traz cinco filmes maravilhosos que descobri por causa dessa relação.





O primeiro deles é “4 meses, 2 semanas e 3 dias”, o longa se passa na Romênia da década de 1980 e conta a história de uma garota que descobre que está grávida. Com a ajuda de uma amiga, sua companheira de quarto, ela procura realizar um aborto ilegal. O filme ganhou três prêmios no Festival de Cinema de Cannes de 2007, incluindo a Palma de Ouro. Em 2016, ficou em 15º lugar na lista dos 100 maiores filmes do século 21 feita pela BBC.





“Amour” é um filme de 2012 e foca em um casal de aposentados. Anne é submetida a uma operação no coração e ocorrem complicações durante o procedimento. A paralisia em um lado do corpo põe o amor do casal à prova. Esse filme também venceu a Palma de Ouro em 2012. Além disso, foi premiado com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2013.





Presença brasileira

O filme de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, “Bacurau”, também está na lista. A história começa quando os moradores de Bacurau percebem que a cidade não está mais em nenhum mapa e aos poucos vão percebendo uma movimentação atípica nos arredores, com drones no céu, motoqueiros na terra e aparecimento de pessoas mortas. Os nascidos ali, então, se unem para se defender dos ataques.





A produção conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019, sendo o segundo filme brasileiro da história a alcançar essa façanha. O primeiro foi “O pagador de promessas”, de 1962. Em 2019, o podcast Pensar, do Estado de Minas, conversou com atores do filme sobre a produção.













"Inside Llewyn Davis” é um drama dirigido pelos irmãos Coen e conta a história de um músico folk que não tem nenhum tostão e fica morando de favor na casa de amigos. O último álbum lançado por Davis está indo de mal a pior e o artista, que não tem nenhuma perspectiva de futuro, é escolhido para abrir os shows de um cantor mais velho e bem rabugento.

“Projeto Flórida” é um filme na perspectiva de uma criança, a Moonee, que vive com a mãe em um hotel de beira de estrada nas redondezas dos parques da Disney. O filme olha pro sonho americano e para a atmosfera construída no entorno dos parques e de Orlando de uma forma crítica e surpreendente. Além disso, a perspectiva da câmera é sempre mais baixa, como se os telespectadores estivessem acompanhando o mundo pela visão das crianças.





Confira a lista completa dos 99 filmes

12 anos de escravidão

1917

4 meses, 3 semanas & 2 dias

Un Prophète

A Separation

Amelie Poulain

Psicopata Americano

Amour

Amores Perros

A chegada

Bacurau

Antes da meia noite

Antes do pôr do sol

Birdman ou (A Inesperada virtude da Ignorância)

Cisne Negro

Blade Runner 2049

Azul é a cor mais quente

Blue Valentine

Me chame pelo seu nome

Filhos da Esperança

Cidade de Deus

Clube de Compras Dallas

Distrito 9

Django Livre

Donnie Darko

Drive

Dunkirk

El Secreto de Sus Ojos

Brilho eterno de uma mente sem lembranças

Ex-Machina: Instinto Artificial

Gangues de Wasseypur

Gladiador

O grande hotel Budapeste

A qualquer custo

Ela

Chumbo Grosso

Amor à flor da pele

Incêndios

A Origem

Bastardos Inglórios

Inside Llewyn Davis

Interstellar

Na natureza Selvagem

Coringa

La La Land: Cantando estações

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel

Encontros e Desencontros

Mad Max: Estrada da Fúria

Manchester à beira mar

Histórias de um casamento

Amnésia

Salinui chueok (Memories of Murder)

Mommy

Lunar

Moonlight: Sob a luz do luar

Cidade dos sonhos

Abutre

Onde os fracos não tem vez

Oldboy: Dias de vingança

Era uma vez em… Hollywood

O Labirinto do Fauno

Parasita

Retrato de uma jovem em chamas

Os suspeitos

Embriagado de amor

Réquiem para um sonho

Roma

Assunto de família

Ilha do medo

Sicario: Terra de Ninguém

O lado bom da vida

A viagem de Chihiro

Spotlight

Synecdoche, NY

Batman: O cavaleiro das trevas

Os Infiltrados

Projeto Flórida

The Handmaiden

A caçada

O farol

A vida dos outros

O Mestre

O Pianista

O Grande truque

O Regresso

A rede social

A árvore da vida

O lobo de Wall Street

Três anúncios para um crime

Jóias brutas

Johnny & June

Guerreiro

Waves

Whiplash: Em busca da perfeição

Terra Selvagem

Y Tu Mamá También

Yi Yi

Zodíaco