Top 10 lançamentos musicais de janeiro de 2021

O ano começou com tanta novidade, que o Uai, Indica Essa desta semana separou um Top 10 lançamentos musicais de janeiro para você curtir o fim de semana.





Lauren Jauregui e Pabllo Vittar

Vamos começar com Pabllo Vittar conquistando um espaço no cenário internacional. Ela participou de um remix da música “Lento”, da cantora Lauren Jauregui, ex-integrante do Fifth Harmony.





Lauren deu várias entrevistas para portais brasileiros e disse que a parceria nasceu nas redes sociais. As duas se seguiam desde 2017, depois que se encontraram nos bastidores do Domingão do Faustão. Pabllo enviou uma mensagem perguntando se podiam fazer algo com o single e ela aprovou.





O resultado é essa parceria incrível, que todo mundo está ansioso para Lauren voltar no Brasil e cantar com a Pabllo. Assista:





Barões da Pisadinha

Não tem como deixar de fora esse sucesso que é Barões da Pisadinha. Eles lançaram cada piseiro que é difícil para qualquer brasileiro desconhecer pelo menos um deles.





Rodrigo Barão e Felipe Barão gravaram o show “Da roça para a cidade” em dezembro, mas as duas primeiras faixas foram liberadas agora em janeiro. “Meia Noite” e “Esquema Preferido” mal chegaram na versão deles e já ocuparam as primeiras posições em todas as plataformas digitais.









Anitta

Se tem uma coisa que a Anitta tem é coragem. Ela trouxe de volta o conceito RBD do biquíni na neve e desceu as montanhas de gelo de Aspen, nos Estados Unidos, com a música “Loco”.

O clipe foi gravado antes da pandemia e a música é o primeiro single solo dela em três anos. A música faz parte do álbum “Girl From Rio”, que deve ser lançado ainda este ano, mas não tem uma data.





Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e Sabrina Carpenter

Essa quarta indicação vai ser um compilado de três em um. Para quem não conhece, Olivia Rodrigo estourou este ano com a música “Drivers License”, que rendeu várias trends no Tik Tok.





Mas, o que a maioria das pessoas não sabem é que foi uma música feita para Joshua Bassett. Os dois são protagonistas da série inspirada em High School Musical e tiveram um relacionamento. A letra fala de ser trocada por uma outra menina.













Mas, ele não ficou calado e fez uma resposta para ela na música “Lie Lie Lie”, também um lançamento de janeiro.













E no meio disso tudo, tem Sabrina Carpenter, acusada de “pivô” da separação dos dois. Ela também fez uma música lançada em janeiro, que se chama “Skin”.













Uma treta do pop que toda Maria Fifi de plantão ama.





Dennis, Ludmilla e Xamã

Um outro hit que contagiou logo em janeiro é a parceria entre Dennis, Ludmilla e Xamã com a música “Deixa de Onda”. Ela é uma mistura do funk com o trap, uma aposta do DJ para o verão.





Eles também lançaram um videoclipe inspirado em um conceito futurista e que tem a ideia de um “amor líquido”.













Selena Gomez

Voltando para o cenário internacional, Selena Gomez está de volta com uma nova era em 2021. Ela lançou logo de cara duas faixas em espanhol: “De Una Vez” e Baila Conmigo”, que tem cenas gravadas com brasileiros no Ceará.









Para a surpresa dos fãs, essas não serão as únicas músicas. Ela chega em março com um álbum todo em espanhol, o “Revelación”.





Justin Bieber

Logo no primeiro dia do ano, Justin Bieber lançou um videoclipe da música “Anyone”. Mas, no fim do mês, ele divulgou outro clipe da mesma música, desta vez com a esposa, Hayley Baldwin.





Na letra, ele fala de um amor único, para te lembrar que você está muito solteiro.











Pedro Sampaio, Wesley Safadão e Daniel Caon

O DJ Pedro Sampaio se juntou com Wesley Safadão e Daniel Caon para mandar aquele recado em “Fala Mal de Mim”. Com um clipe colorido e uma batida contagiante, a letra também gruda na cabeça. Os três falam de histórias de amor mal resolvidas.











Simone e Simaria com Tierry

30 ovos por 10 reais que nada, Simone e Simaria querem mesmo é pegar o microfone do carro do ovo e se declarar para o amado. A música foi gravada com Tierry, que tem estourado com grandes hits no cenário musical nacional.











Israel e Rodolffo

Mesmo confinado no Big Brother Brasil, a carreira do cantor Rodolffo não para do lado de fora da casa. Ele e Israel, com quem faz dupla, lançaram aquele sertanejo chiclete com a música “Só de Sacanagem”, com participação de Matheuzinho.