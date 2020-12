Flávio Venturini faz 'live' para apresentar 'Paisagens sonoras'

Canções sobre a natureza fazem parte do novo álbum de Flávio Venturini, o primeiro de inéditas em sete anos (foto: Anchell Fotografia/divulgação) canções de Paisagens sonoras Vol.1, que chegou há alguns dias às plataformas digitais. Esse disco é especial, pois há sete anos o cantor e compositor não lançava um álbum de inéditas. Aos 71 anos, ele aproveita para comemorar seus 45 anos de carreira, com passagem por duas bandas marcantes do rock nacional: O Terço e 14 Bis. Na quinta-feira (10/12), Flávio Venturini faz live com asde Paisagens sonoras Vol.1, que chegou há alguns dias às plataformas digitais. Esse disco é especial, pois há sete anos o cantor e compositor não lançava um álbum de inéditas. Aos 71 anos, ele aproveita para comemorar seus 45 anos de carreira, com passagem por duas bandasdo rock nacional: O Terço e 14 Bis.









“Ficou um repertório diversificado, tenho essa característica de compor em alguns estilos. Acho isso legal, senão fica um disco muito igual”, afirma.





TRABALHO

Aproveitando o tempo livre em casa, sem shows devido à pandemia de COVID-19, o mineiro concluiu o novo álbum. “Foi um ano de muito trabalho”, diz. Flávio compôs 10 canções de Paisagens sonoras. E contribuiu para as letras de cinco – Girassol, Viver a vida, Caminho de estrelas, Vi no seu olhar e Mantra de São João.





Foi um recorde. “É a primeira vez que tem tanta letra minha num disco. Acho que estou aprendendo o ofício com o tempo e me arriscando um pouco mais”, diz Flávio. Mas ele continua parceiro de letristas que sempre o acompanharam: Ronaldo Bastos (Azul com poeiras de ouro), Murilo Antunes (Uma cidade um lugar), Luiz Carlos Sá (O céu de quem ama) e Nilson Chaves (Lua de Marajó).





Mesmo depois de 45 anos de estrada, definir o repertório de um álbum ainda é um desafio. “Fico batendo cabeça, porque tenho muitas músicas. Tenho a sorte de ser um compositor fértil, com um baú muito grande de coisas antigas e legais. Vou guardando e, às vezes, vou lá e pesco uma. Mas gosto também de compor músicas novas”, conta.





Em seu novo trabalho, ele prestigiou a nova geração de autores, como os cearenses Edmar Gonçalves e Marcos Lupi (Em cima do tempo) e os conterrâneos Cláudio Fraga (parceiro dele em Girassol), Frederico Heliodoro e Vitor Vellozo (autores de O que é normal, canção sobre a pandemia da COVID-19).





Lançado em 25 de novembro, o álbum bateu 1 milhão de plays no Spotify em uma semana. Flávio Venturini diz que com suas canções sobre o amor, a natureza e a pandemia, Paisagens sonoras transmite mensagem positiva neste 2020 conturbado.





“Ele tem mensagem de esperança, algo que a música não deixou de ser neste momento de pandemia, um lugar onde a gente procura relaxar e esquecer um pouco. Lançar um disco de músicas positivas é uma mensagem bonita nesse momento”, acredita.





A live de quinta-feira (10/12) foi opção de Flávio. Para ele, ainda é prematuro apresentar shows presenciais. A transmissão será feita da Casa Outono, no Bairro Cruzeiro, em BH, onde haverá o lançamento do disco para convidados.





“Não será uma live de duas horas. É mais para celebrar o momento do lançamento do disco. Será uma transmissão pequena, vou receber e comemorar com as pessoas”, explica. Christiano Caldas vai tocar com ele na Casa Outono.





Flávio se diz adaptado aos shows on-line. Um pouco tímido no início, começou a gravar lives em casa e, aos poucos, chegou ao grande público. Isso ocorreu nos projetos #EmCasacomoSesc e 4 irmãos, esse último realizado no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube.





“Foi um trabalho legal, uma maneira de sobreviver. Chegamos a ganhar um dinheirinho e atingir as pessoas levando um carinho. Acho que me adaptei bem”, diz. Parte da arrecadação foi destinada a entidades beneficentes.





vacina Otimista com a chegada da vacina para a COVID-19, ele acredita na retomada dos shows presenciais em 2021. E já planeja trabalhar no lançamento do segundo volume de Paisagens sonoras no ano que vem.





“Já tenho mais de 30 músicas, o difícil é escolher. Também tenho vontade de gravar mais encontros com outros artistas”, revela. O volume 3 também está nos planos, apenas com repertório instrumental. “Quero tocar com instrumentistas que admiro e que gostam do meu trabalho”, adianta.





PAISAGENS SONORAS

Live de Flávio Venturni. Quinta-feira (10), às 21h, em youtube.com/user/venturinioficial. As 12 faixas do novo disco estão disponíveis nas plataformas digitais. CD físico à venda em @produtosventurini





