Casa de Areia, com Fernandona e filha, vai ao ar nesta quarta

CASA DE AREIA

NO CANAL CURTA!

(foto: VANTOEN PEREIRA JR./SONY PICTURES CLASSICS)

Dirigido por Andrucha Waddington, o premiado drama Casa de areia (2005) volta à TV e será exibido na faixa Quarta do cinema, às 22h, no Curta!. O filme conta a saga de mãe e filha que se veem em uma casa no meio de um grande areal. Fernanda Montenegro (foto) e a filha, Fernanda Torres, se revezam na pele das personagens, a depender da época em que se passam as cenas. No elenco estão ainda Ruy Guerra, Seu Jorge e Luis Melodia. A história começa em 1910, quando o português Vasco leva sua esposa Áurea, grávida, e a mãe dela, dona Maria, para viver um sonho de fartura em terras que ele acabara de adquirir. Após longa viagem, os três chegam às tais terras, mas descobrem que são inóspitas e desérticas, rodeadas apenas por areia. Ainda assim, Vasco insiste em ficar e constrói uma casa no local. No entanto, um acidente tira a vida dele. Mãe e filha ficam sozinhas à mercê da sorte. Dirigido por Andrucha Waddington, o premiado drama Casa de areia (2005) volta à TV e será exibido na faixa Quarta do cinema, às 22h, no Curta!. O filme conta a saga de mãe e filha que se veem em uma casa no meio de um grande areal. Fernanda Montenegro () e a filha, Fernanda Torres, se revezam na pele das personagens, a depender da época em que se passam as cenas. No elenco estão ainda Ruy Guerra, Seu Jorge e Luis Melodia. A história começa em 1910, quando o português Vasco leva sua esposa Áurea, grávida, e a mãe dela, dona Maria, para viver um sonho de fartura em terras que ele acabara de adquirir. Após longa viagem, os três chegam às tais terras, mas descobrem que são inóspitas e desérticas, rodeadas apenas por areia. Ainda assim, Vasco insiste em ficar e constrói uma casa no local. No entanto, um acidente tira a vida dele. Mãe e filha ficam sozinhas à mercê da sorte. O longa é marcado por cenas de tensão, em meio à apreensão de se viver em um local que pode ser soterrado a qualquer momento, além da longa espera por nova possibilidade de vida em outro lugar.

JOÃO CABRAL DE MELO NETO

HOMENAGEM AO POETA

(foto: ARTE 1/DIVULGAÇÃO)

O Arte1 reservou para esta quarta (9), às 18h, a exibição de documentário em homenagem ao poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto (1920-1999), intitulado Todos migram – A travessia na obra de João Cabral de Melo Neto. Escritores, atores, músicos e cineastas homenageiam o poeta com leituras, depoimentos e interpretações exclusivas para o canal. Marcelino Freire e o músico José Paes de Lira, o Lirinha (vocalista da banda Cordel do Fogo Encantado), conectam a miséria dos retirantes de Morte e vida severina com questões atuais, como a luta pela moradia e os movimentos culturais da periferia. O Arte1 reservou para esta quarta (9), às 18h, a exibição de documentário em homenagem ao poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto (1920-1999), intitulado Todos migram – A travessia na obra de João Cabral de Melo Neto. Escritores, atores, músicos e cineastas homenageiam o poeta com leituras, depoimentos e interpretações exclusivas para o canal. Marcelino Freire e o músico José Paes de Lira, o Lirinha (vocalista da banda Cordel do Fogo Encantado), conectam a miséria dos retirantes de Morte e vida severina com questões atuais, como a luta pela moradia e os movimentos culturais da periferia.





>>>





Escrito em 1954 e publicado em 1955, Morte e vida severina alcançou um novo patamar ao ser levado aos palcos do Tuca (PUC-SP), em 1965. À revelia do poeta, que não gostava de música, Chico Buarque compôs a trilha do espetáculo. A atriz Ana Lúcia Torre, que integrou a montagem histórica da peça, relembra o processo criativo da peça e da turnê pela Europa, acompanhada de Chico e do próprio João Cabral. A montagem do Tuca inspirou o filme homônimo de Zelito Viana, de 1977. Já o ator e diretor de teatro Elias Andreato (foto), que interpreta versos do poeta no documentário, prepara nova versão da peça, prevista para ser encenada após a pandemia do coronavírus.

DESAFIOS DA DEPRESSÃO

DOCUMENTÁRIO

Nesta quarta-feira (9), às 23h45, o Discovery exibe o documentário Existir e resistir: O desafio da depressão. Ao longo de uma hora, o especial se baseia no relato de seis pacientes com depressão, bem como de profissionais de saúde que discutem as características da doença, os desafios do diagnóstico e do tratamento. O filme marca a estreia de Zeca Camargo como narrador. Além do documentário, haverá sete pílulas de um minuto sobre o tema que serão exibidas tanto na TV quanto no site e nas redes sociais.

CLINT EASTWOOD

MARATONA DE FILMES

(foto: Divulgação)

Clint Eastwood, que completou 90 anos em 2020, ganha homenagem do canal Space, que exibirá nesta quarta (9) maratona com seus filmes. Atuante e nome de peso em Hollywood, o ator, diretor e produtor tem em sua trajetória mais de 70 produções. O especial começa às 19h, com Poder absoluto (1997/foto), seguido, às 21h20, por Rota suicida (1977). Rookie – Um profissional do perigo (1990) será exibido às 23h25.A sessão será encerrada à 1h40, com Impacto fulminante (1983). Clint Eastwood, que completou 90 anos em 2020, ganha homenagem do canal Space, que exibirá nesta quarta (9) maratona com seus filmes. Atuante e nome de peso em Hollywood, o ator, diretor e produtor tem em sua trajetória mais de 70 produções. O especial começa às 19h, com Poder absoluto (1997/), seguido, às 21h20, por Rota suicida (1977). Rookie – Um profissional do perigo (1990) será exibido às 23h25.A sessão será encerrada à 1h40, com Impacto fulminante (1983).

Michel Teló

NOVO EP

(foto: Som Livre/DIVULGAÇÃO)

O novo EP Para ouvir no fone, de Michel Teló (foto), gravado durante a quarentena, é um projeto especial desenvolvido pelo cantor nesta pandemia. As canções falam, ao mesmo tempo, de coisas simples docotidiano e da loucura insana que todos vivemos. O EP, que já está nasplataformas digitais,chegou acompanhadodo primeiro clipe dacanção O temponão espera ninguém. O novo EP Para ouvir no fone, de Michel Teló (foto), gravado durante a quarentena, é um projeto especial desenvolvido pelo cantor nesta pandemia. As canções falam, ao mesmo tempo, de coisas simples docotidiano e da loucura insana que todos vivemos. O EP, que já está nasplataformas digitais,chegou acompanhadodo primeiro clipe dacanção O temponão espera ninguém.

EM TREINAMENTO

THE ROOKIE

Na série The Rookie, que vai ao ar nesta quarta-feira (9), às 22h10, na Universal TV, os oficiais Nolan, Chen e West estão prestes a ser pressionados com mais força do que nunca, enquanto os responsáveis por seu treinamento avaliam se o trio está realmente pronto para o trabalho. Depois que um de seus colegas novatos se envolve em um tiroteio, a equipe descobre algumas evidências inquietantes.

CAFÉ

TEATRO