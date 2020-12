Peça 'Glauco' é a atração de hoje da mostra 'Reencontro'

MOSTRA REENCONTRO

TEATRO MINEIRO

(foto: Allan Calisto/divulgação)



Até domingo (13), prossegue a Mostra Reencontro – Edição on-line, em cartaz no canal do Galpão Cine Horto no YouTube. Desde 1º de dezembro, criações de grupos teatrais mineiros são atrações do evento, que era realizado presencialmente antes da pandemia. Nesta quarta-feira (9), às 22h, o destaque será a Pigmentar Companhia, com Glauco (foto). Protagonizada pelos atores Dudu Melo e Vinicius Guedes, a peça conta a história do encontro de um deficiente visual com um jovem negro, em meio a sedução, conflitos e desejos. O texto de Glauco Mattoso foi adaptado por Allan Calisto, que assina a direção da montagem.





>>>





Na quinta (10), também às 22h, o documentário Visita guiada, experimentos em torno de um casarão em movimento, inspirado na peça da Trupe Estrela, relembrará a trajetória do Espaço Comum Luiz Estrela, voltado para artistas da cena independente de BH. Na sexta-feira (11), Fabiano Persi apresentará Sapato bicolor, peça inspirada no universo da soul music na capital mineira





THIAGO PEIXOTO

SINGLE





Dedicado ao instrumento handpan, Thiago Peixoto vai lançar outro single esta semana. Andiroba, que chega às plataformas digitais na sexta-feira (11), é a terceira canção do projeto solo de Thiago. Em Andiroba, ele mergulha no choro e no maxixe, por meio da sonoridade do instrumento, criado a partir da junção de duas meias-luas em aço.





ARS NOVA

BAIÃO ARMORIAL





O Coral Ars Nova mandou para sua página no YouTube o single Baião armorial, composição de Maurício Detoni e Etel Frota criada para o concurso promovido pelo grupo. A direção de vídeo é de Ernani Maletta e o maestro Lincoln Andrade assina a direção musical do projeto. Desde março, quando o coronavírus obrigou o Brasil a adotar o isolamento social, o Ars Nova vem promovendo coros virtuais – cada integrante grava sua participação em casa. O repertório virtual soma nove vídeos.





GUTO BRANT

UM SOPRO





O músico mineiro Guto Brant compôs Um sopro, canção inspirada neste ano de 2020 em que o coronavírus mudou a vida de todo mundo. Trata-se de uma reflexão sobre a contemporaneidade, segundo o autor. O single será lançado na quinta-feira (10). Ele faz parte do repertório do primeiro EP de Brant, previsto para o início de 2021.





FILME

DAVID NIVEN E CARY GRANT

(foto: RKO/divulgação)



Lançado em 1947, o filme Um anjo caiu do céu (foto) será a atração de quinta-feira (10) do projeto CineCentro, promovido pelo Centro Cultural UFMG. Dirigido por Henry Koster, o longa é protagonizado por David Niven. Ele faz o papel de Henry Brougham, bispo que se empenha em construir uma catedral, financiada pela viúva Agnes Hamilton (Gladys Cooper). Cary Grant é Dudley, anjo enviado por Deus para ajudá-lo, mas logo o religioso se sente ameaçado pelo bondoso representante do céu. O link para conferir o longa é https://bit.ly/3g4r65A.