Em videopoema, Brisa Marques expõe fragilidades e potência do corpo

Em seu novo trabalho, Brisa Marques, que usa muleta, mostra sua relação com o próprio corpo e o mundo: 'Não somos apenas eficientes ou deficientes' (foto: leandro Miranda/DIVULGAÇÃO)









Ela explica que seu processo de criação é demorado e complexo. “É muito aprendizado, mas isso não significa que é fácil. Tenho tentado mover o inamovível por meio da arte, sensibilizando o insensível. Mas tudo depende da perspectiva do olhar.”





Brisa revela que, às vezes, se incomoda com o modo como algumas pessoas tentam abordar a deficiência dela. “Vivemos em um mundo diverso, cheio de falhas e fracassos. Isso não significa que a gente também não viva em um mundo alegre, feliz, potente e possível. O universo é complexo, não somos apenas eficientes ou deficientes.”





Para a criação do videopoema, Brisa contou com a ajuda de Carolina Corrêa e Leandro Miranda. “Gravamos em um lugar bem aberto, na natureza, seguindo os protocolos de segurança, porque quando a gente se observa a partir do espaço, a gente se vê como esse organismo vivo que é a Terra.”





As gravações ocorreram em 2 de novembro, Dia de Finados. “Foi simbólico, porque, para mim, (o vídeo) tem a ver com renascimento. Para uma semente germinar, ela primeiro tem que morrer. Então, foi uma espécie de trabalho de cura, regeneração, um ritual”, explica.





Apesar de acreditar que a performance presencial possibilita maior interação com o público, Brisa está feliz com o lançamento on-line. “A videoperformance chega neste momento em que ela se transforma em um objeto artístico, tem um fim e vira um produto pronto”, diz.





Brisa sempre foi apaixonada por estudar diferentes expressões artísticas. Neste período de isolamento social, ela se sentiu ainda mais atraída pelo audiovisual e pela performance. Por isso, quando foi aprovada no edital de urgência Arte Salva, do governo de Minas, decidiu colocar em prática aquilo que pesquisava.





“A performance é um caminho com o qual me identifico muito. Ela está em um lugar muito híbrido entre a vida e a arte, é uma linha tênue. São dois lugares que se misturam o tempo inteiro, quero cada vez mais olhar para a vida como se fosse a arte”, explica.





Este mês, ela pretende lançar outro videoperformance. “Minha ideia é fazer vários vídeos, uma espécie de singles de poemas audiovisuais”, conclui, observando que seu trabalho nasce a partir da palavra.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro





O CORPO QUE HABITO

. Videopoema de Brisa Marques

. Nesta segunda (7), às 20h, no canal da artista no YouTube

