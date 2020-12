Reality culinário tem como desafio os biscoitos natalinos

(foto: Food Network/DIVULGAÇÃO)

Cheiro de massa crocante saindo do forno, confeitos coloridos e sabor inconfundível: os biscoitos natalinos são uma tradição que mostra o poder da culinária na construção de memórias afetivas. Em sua nova produção, o Especial Sabor de Natal (foto), o canal

Food Network transforma essas iguarias em tema de uma divertida competição que premia o vencedor de cada episódio com US$ 10 mil. O reality culunário estreia nesta segunda-feira (7) e segue até 25 de dezembro, sempre às 21h15. São cinco participantes por programa, todos exímios representantes das receitas e decorações artesanais para os biscoitos festivos – algumas delas passaram de geração para geração em suas famílias. Entre especiarias e confeitos, os competidores se apressam numa corrida contra o relógio para entregar o biscoito perfeito. No comando da atração, está Eddie Jackson: ele apresenta as regras e prazos das duas provas eliminatórias que compõem a competição.

ITAMAR ASSUMPÇÃO

DOCUMENTÁRIO

(foto: Curta!/divulgação )

O cantor e compositor Itamar Assumpção é tema do documentário Daquele instante em diante (foto), que percorre a trajetória musical do artista desde os anos da vanguarda paulista, na década de 1980, até sua morte, aos 53 anos. Com depoimentos daqueles que conviveram com Itamar, o filme, que vai ao ar na faixa Segunda da música, às 22h, no Curta!, reúne uma seleção de imagens raras garimpadas em acervos e arquivos particulares que mostram sua presença antológica nos palcos, além dos momentos de intimidade entre amigos e familiares. OS MELHORES

MTV MOVIE & TV AWARDS (foto: MTV/DIVULGAÇÃO)

A MTV revelou a lista de prêmios, performances musicais e homenageados do especial MTV Movie & TV Awards 2020: Os melhores de todos os tempos, que vai ao ar nesta segunda-feira (7), a partir das 21h30. Vanessa Hudgens estará no comando do programa que relembrará e homenageará os maiores e melhores momentos do cinema e da TV, desde anos 1980 até os dias de hoje. Kevin Bacon, Kristen Bell, Selma Blair, Jamie Lee Curtis, Gal Gadot, Sarah Michelle Gellar, Kevin Hart, Jason Segel e William Zabka recebem homenagens. Haverá shows de Sia (foto) e Steve Aoki com Travis Barker.

MASCULINIDADE

NOVA TEMPORADA DE 502

Estreia na madrugada de segunda (7) para terça (8), à 0h15, a terceira temporada de 502, programa em que o fotógrafo Jorge Bispo abre as portas do seu estúdio para que homens comuns tirem a roupa e falem sobre assuntos relacionados à masculinidade. Assim como no 302 – programa comandando por Bispo desde 2014 em que mulheres anônimas se despem em frente às suas câmeras e falam sobre questões relacionadas à feminilidade – a relação com corpo e com a sexualidade também são temas bastantes presente no 502. Mas assuntos como racismo, homofobia, virilidade e sexualidade também entram na pauta.

RIOS DE MINAS

SÉRIE

(foto: Renato Parada/DIVULGAÇÃO)

A história de Minas Gerais também passa pelo Rio São Francisco. A equipe de reportagem da Rede Minas foi até a região Norte do estado para conferir a memória que sobrevive no entorno das águas e a contribuição do Velho Chico para a economia das comunidades tradicionais e empresas. A expedição é apresentada na série especial Rios de Minas – Chicão das Gerais (foto), que vai ao ar a partir desta segunda (7), nas duas edições do Jornal Minas, às 12h30 e às 18h30. Serão cinco episódios exibidos até sexta-feira (11).

FILMES DE AÇÃO

SELEÇÃO

O Fox Life exibe a partir desta segunda (7) até sexta (11) um especial de filmes de ação, sempre às 18h15. Na curadoria dos longas, alguns sucessos do cinema trazem atores consagrados como Brad Pitt e Angelina Jolie em Sr. e Sra. Smith, que abre a sessão hoje. A sequência continua com Uma Thurman em Minha super ex-namorada (terça, 8) e segue com O sequestro do metrô 123 (quarta, 9), Missão: impossível 3 (quinta, 10) e Assalto à 13ª DP (sexta,11).

TIO FRANK

DRAMA E HUMOR

Um filme para refletir sobre a nossa sociedade e sobre quanto a visão das pessoas, umas sobre as outras, influencia o modo de vida que levamos. Disponível no catálogo da Amazon Prime Video, Tio Frank mistura drama e humor ao retratar as relações familiares abaladas pelo preconceito e discriminação no que se refere à sexualidade de cada um. Dirigida por Alan Ball, a história, que se passa no ano de 1973, começa com uma reunião de família. O protagonista Frank é interpretado pelo ator Paul Bettany.





LIVE DO DIA

MICHEL LAUB

(foto: TV Brasil/DIVULGAÇÃO)

O escritor Michel Laub (foto) bate papo com Samuel Seibel nesta segunda (7), às 19, durante live da Livraria da Vila, transmitida no Instagram (@livrariadavila). O autor falará, entre outros assuntos, sobre seu novo livro Solução de dois estados, da Companhia das Letras. No romance, Laub conta a história de uma cineasta alemã marcada por um trauma, que está produzindo um documentário sobre a violência brasileira, e que tem como principais entrevistados dois irmãos: Raquel, uma artista de 130 quilos que coleciona episódios que a levaram a detestar o próprio corpo e a utilizá-lo como instrumento de luta política; e Alexandre, empresário do ramo fitness na periferia de São Paulo.

GUERRAS DO BRASIL.DOC

HISTÓRIA NA TV



Os principais conflitos armados da história do país são abordados na produção documental Guerras do Brasil.Doc, dirigida por Luiz Bolognesi, que estreia de segunda (7) para terça (8), à 0h30, na TV Brasil. Serão exibidos cinco episódios até sexta (11), sempre no mesmo horário. A narrativa apresenta os fatos e discute as diferentes versões sobre acontecimentos marcantes da história brasileira. Os temas dos documentários da obra produzida por Laís Bodanzky e pela Buriti Filmes são Guerras da Conquista, Guerras dos Palmares, Guerra do Paraguai, Revolução de 30 e Guerra do Tráfico. Intitulada As guerras da conquista, a edição de hoje destaca a chegada dos portugueses em terras brasileiras. A produção trata de assuntos como o relacionamento com os índios, a ocupação do território, a evangelização e a exploração do pau-brasil. Os entrevistados são o historiador e filósofo indígena Ailton Krenak (foto), os antropólogos Carlos Fausto e João Pacheco de Oliveira, o historiador Pedro Puntoni e a líder indígena Sônia Guajajara.

NOVO PLANO

HIS DARK MATERIALS

Na segunda temporada de His dark materials, Lyra está arrasada pela morte do seu melhor amigo, viajando para uma misteriosa cidade abandonada. Lá, ela conhece Will, que também está fugindo de um passado conturbado. No episódio desta segunda (7), às 23h, na HBO, dois fazem um plano, sem perceber os perigos e os custos envolvidos.