Cacá Carvalho estreia peça inspirada em Odisseia de Homero

Tendo como ponto de partida a Odisseia de Homero, Ítaca, 365, apto 23 é uma peça que une o texto clássico a elementos da trajetória e da intimidade de Cacá Carvalho. O ator, aliás, é o morador real do apartamento 23, localizado no prédio de número 365, em São Paulo, que foi inteiramente modificado para servir de cenário para a montagem.









Idealizada em parceria com o dramaturgo Vinicius Calderoni e o pesquisador Guilherme Gontijo, a peça protagonizada por Cacá flagra o retorno ao lar de um homem após um longo período, tal qual Ulisses no clássico de Homero. É um personagem do passado em um mundo novo e arrasado. O cenário encontrado gera uma grande decepção, pois nada está do jeito que ele imaginava ter deixado.





“O isolamento social nos proporcionou voltar para a casa, voltar para dentro, ver coisas que não víamos mais e repensar”, afirma Cacá, que durante a pandemia foi afetado de tal maneira que considerou retornar para Belém, no Pará, sua cidade natal.

Escrito por Vinicius, o texto nasceu a partir do espaço cênico e faz uma espécie de viagem pelo apartamento, cuja cenografia foi desenvolvida em parceria com Marcio Me- dina.





Para receber a montagem, o apartamento recebeu camadas e texturas que o fazem parecer envelhecido e tomado pelo mofo. Para tanto, móveis foram cobertos por panos brancos e cômodos estão cheios de água.





Seguindo o formato híbrido que ficou popular na pandemia, a montagem será transmitida ao vivo durante toda a temporada, que vai até domingo (13), e contará com algumas inserções gravadas. Outros personagens aparecerão por meio de vídeos, objetos e figurinos. Somente um cachorro estará em cena presencialmente com o ator.





Além disso, fragmentos do original grego serão lidos na íntegra, com a tradução de Guilherme Gontijo, professor e especialista na área. Entre trechos da seminal obra e cenas originais desenvolvidas a partir de memórias de Cacá, a dramaturgia terá ainda citações de diversos pensadores sobre como a Odisseia reverberou em suas escritas.





“Foi da fricção entre esses três eixos que nasceu o texto final, um trabalho de natureza híbrida que almeja provocar uma investigação permanente”, indica o ator.





Músico e letrista de diversas canções em carreira solo ou no grupo 5 a Seco, Vinicius aponta que a linguagem poética foi encontrada pelos criadores como uma bússola que os guiou para o resultado final. “O trabalho tem uma confluência de questões. Partimos de uma obra fundadora e identificamos logo de início que ela precisava estar no corpo do texto o tempo todo”, analisa.





Guilherme Gontijo, que prestaria assessoria teórica inicial para a equipe da peça, assina o texto com Vinícius, em seu primeiro trabalho teatral.





DRAMATURGIA INÉDITA



Do alto de uma trajetória marcada por muitos êxitos nos palcos e vitoriosos monólogos, Cacá Carvalho também experimenta a estreia em um formato novo. “É uma oportunidade rara poder trabalhar em um contexto inédito aos 67 anos e com tanto tempo de carreira”, comemora.





“Fomos todos atravessados e atingidos por este momento difícil e tivemos a chance raríssima de repensar o mundo e as nossas vidas. A pandemia nos fez perceber pequenos, assim como nós realmente somos. A 'odisseia' é muito grande, mas nós somos muito pequenos”, acrescenta o ator.





Responsável pela circulação de espetáculos teatrais por cidades brasileiras, o festival Teatro em Movimento chega em novo formato ao seu 19º ano. Diante da pandemia, a idealizadora do evento, Tatyana Rubim, o transformou em Teatro EmMov Digital, iniciativa dividida em três etapas: curso de formação em teatro digital, websérie produzida por artistas e três montagens teatrais inéditas, que chegam ao ambiente digital entre dezembro e janeiro.





Batizada de CenaWeb e coordenada por Rubim em parceria com Mariana Lima Muniz, a etapa final foi assumida por Cacá Carvalho, Bárbara Paz e Yara de Novaes. A partir da imersão com o artista multimídia Matías Umpierrez, os três definiram os temas com os quais gostariam de trabalhar e desenvolveram uma dramaturgia inédita.





INTERAÇÃO





Além de Ítaca, 365, apto 23, foram produzidas as montagens Ato, de Bárbara Paz, que estreia nesta terça-feira (8), e (Des)memória, de Yara de Novaes, que será disponibilizada a partir de 10 de janeiro.





Diferentemente da peça de Cacá, Ato é uma produção gravada que ficará disponível no site do festival por 30 dias. Eduardo Moreira e Alessandra Maestrini compõem o elenco.





“Estamos fazendo o teatro do possível. É teatro porque são pessoas do teatro e, ao mesmo tempo, exploramos as diversas teatralidades existentes no universo digital e sua capacidade de manipulação e transformação, permitindo uma interação diferenciada com o espectador. Não é só colocar uma peça na web, mas explorar a web como linguagem em suas especificidades”, afirma Mariana Lima Muniz, professora da UFMG com pós-doutorado em teatro e internet.





“Foi preciso entender este novo ambiente, trazer os profissionais certos e produzir algo novo para um público que também deve ser considerado um 'novo espectador', por se comportar de modo diferente do presencial. É o desafio de construir o novo para o 'novo normal'”, explica Tatyana Rubim.





ÍTACA, 365, APTO 23

Estreia nesta segunda-feira (7), às 20h. Apresentações ao vivo até 13 de dezembro, sempre às 20h, pelo site do Teatro em Movimento (www.teatroemmovimento.com.br). Gratuito.