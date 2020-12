Mostra destaca a influência italiana na arquitetura de BH

(foto: Daniel Moreira/divulgação)

Nesta segunda-feira (7), será aberta no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) a exposição Minas/Itália: Construção da modernidade, destacando a influência italiana na arquitetura de BH. Com curadoria assinada por Leonardo Castriota e Augusto Nunes-Filho, o evento reúne fotos de Daniel Moreira. A influência dos italianos ficou marcada na sede da prefeitura da capital (foto), Santa Casa de Misericórdia e no próprio prédio do CCBB, entre outras construções. Em cartaz até 31 de janeiro, a exposição obedecerá aos protocolos de segurança devido à pandemia da COVID-19. O CCBB fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários, aberto de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h. Entrada franca, com retirada de ingressos pelo site Eventim.

LIVE

CELSO ADOLFO

(foto: Miguel Aun/divulgação) foto) faz live nesta segunda (7), às 20h, apresentando o repertório de seu disco Voz, violão e algumas dobras, lançado em 2006, com 13 faixas – entre elas, uma parceria com Juarez Moreira e cinco com Leo Minax. O mineiro Minax, que mora na Espanha, participará do show on-line. A transmissão ocorrerá pelo link https://youtu.be/Dy7st2u5Z0E O cantor e compositor Celso Adolfo () faz live nesta segunda (7), às 20h, apresentando o repertório de seu disco Voz, violão e algumas dobras, lançado em 2006, com 13 faixas – entre elas, uma parceria com Juarez Moreira e cinco com Leo Minax. O mineiro Minax, que mora na Espanha, participará do show on-line. A transmissão ocorrerá pelo link https://youtu.be/Dy7st2u5Z0E

MUTHA

IAN HABIB

O sarau literário do Museu Transgênero de História e Arte (Mutha) é a atração desta segunda (7), às 19h30, nas redes sociais do Memorial Vale. O projeto é de Ian Guimarães Habib, que se empenha em criar um espaço cultural voltado para a arte trans do Brasil, por meio de ensaios literários, palestras-performances e poesia. Performer, escritor e pesquisador, Ian investiga a dança butô, performance e gênero, com ênfase nas transformações corporais.

LITERATURA

EMÍLIO MOURA

O professor Sérgio Alcides fala sobre a obra do poeta Emílio Moura (1902-1971), em vídeo que estará disponível a partir de hoje (7), às 11h, no canal da Academia Mineira de Letras no YouTube. A palestra abordará o papel de Moura no movimento modernista em Minas Gerais, enfatizando as principais características se sua poética.

FESTIVAL DE SALERNO

PIERROT LUNAR

(foto: Guto Muniz/divulgação)

Selecionado no 74º Festival Internacional de Cinema de Salerno, na Itália, o filme Atrás dos olhos das meninas sérias será exibido nesta segunda-feira (7), às 15h, em https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com/app/main. O longa se inspira na peça do grupo mineiro Cia. Pierrot Lunar (foto), que faz campanha para o público votar na produção, no site do evento, credenciando-a para disputar o prêmio de Melhor filme/escolha popular. Selecionado no 74º Festival Internacional de Cinema de Salerno, na Itália, o filme Atrás dos olhos das meninas sérias será exibido nesta segunda-feira (7), às 15h, em https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com/app/main. O longa se inspira na peça do grupo mineiro Cia. Pierrot Lunar), que faz campanha para o público votar na produção, no site do evento, credenciando-a para disputar o prêmio de Melhor filme/escolha popular.