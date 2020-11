Samuel Rosa é o entrevistado do #Provoca: 'O medo não me paralisa'

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)





ANCESTRALIDADE

A coreógrafa e atriz Cristina Moura apresenta o espetáculo Mascarado – Ägô pra falar, Ägô pra dançar, Ägô pra existir, direto de sua casa, no Rio de Janeiro. A peça parte de inquietações da artista, que faz uma dança de ancestralidade e contemporaneidade, de beleza e feiura, de fragilidade e força, de sentidos e insensatez. A obra evoca seres, festeja, multiplica e reza em extratos de textos diversos combinados com seus movimentos e sua dança. A transmissão será às 21h pelo YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc Ao Vivo.

Samuel Rosa é o entrevistado de Marcelo Tas no #Provoca desta terça-feira (24), às 22h15, na TV Cultura. No programa, o vocalista do Skank fala sobre, sua relação com o medo, relacionamento familiar, futebol e seu time do coração, o Cruzeiro. Ao ser questionado quanto ao medo do fim do Skank, anunciado em 2019, o músico afirma que precisa correr riscos e quem corre riscos tem medo: “O medo só é problemático quando paralisa. Eu vou conversando com ele, vamos juntos, (o medo) não me paralisa".Ao falar de política, Samuel declara que esperava que o povotivesse aprendido com as vivências do período de, ao comentar o surgimento do governo Bolsonaro. Além disso, responde a Tas, em tom de brincadeira, que se tivesse de escolher entre um Brasil sem corrupção ou o Cruzeiro campeão mundial, escolheria o Brasil sem corrupção.E ainda acrescenta: "Mais do que um país sem corrupção, uma bela democracia". Orevela que sua carreira teve grande influência da mãe, que, mesmo sem saber cantar, cantarolava músicas de Simonal o dia todo em casa. Em um cenário de festas e rodas de violão, o skank aprendeu a tocar com o tio, irmão mais novo de sua