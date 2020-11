Clarice Lispector na lista de livros indicados por Elena Ferrante

A divulgação da obra de Clarice Lispector no exterior ganha impulso com a lista da misteriosa autora italiana (foto: Badaró Braga/O Cruzeiro/EM/D.A Press - 23/9/55) romance A paixão segundo G.H. Os títulos da relação da autora da tetralogia A amiga genial, que vendeu mais de 30 milhões de exemplares em todo o mundo, foram publicados em inglês, mas muitos estão disponíveis em português. A leitura de Clarice Lispector foi indicada por Elena Ferrante em sua lista de escritoras preferidas, recomendando oA paixão segundo G.H. Os títulos da relação da autora da tetralogia A amiga genial, que vendeu mais de 30 milhões de exemplares em todo o mundo, foram publicados em inglês, mas muitos estão disponíveis em









Ao lado delas estão escritoras de várias nacionalidades e diferentes épocas, como Marguerite Duras, Nadime Gordimer, Arundhati Roy, Sheila Heti, Shokoofeh Azar, Doris Lessing, Elfriede Jelinek, Alice Munro, Jhumpa Lahiri, Margaret Atwood e Natalia Ginzburg, entre muitas outras.





Elena Ferrante não explicou sua lista. Divulgou apenas uma frase misteriosa: “Histórias de mulheres com os dois pés, e às vezes um, no século 20”.





Um mistério – bem ao gosto de Clarice Lispector – intriga o mundo: quem é Helena Ferrante? A identidade da escritora jamais foi revelada. Especula-se que seria uma tradutora chamada Anita Raja, que trabalha na editora responsável pela publicação de sua obra.





Anita é mulher do autor italiano Domenico Starnone, o Nino. Na saga de Ferrante, há o personagem Nino Sarratore.





Em A paixão segundo G.H., livro lançado em 1964, Clarice Lispector conta a história da mulher que perde sua individualidade depois de um prosaico fato doméstico: o “assassinato”, por esmagamento, de uma barata que passeava na porta do guarda-roupa.





Classificado como “romance-enigma”, o livro explora com maestria os fluxos de consciência. A protagonista, aliás, é tão misteriosa quanto Elena Ferrante. Também não se sabe o nome dela, apenas as iniciais: G. H.





“Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida porque não saberei onde engastar meu novo modo de ser – se eu for adiante nas minhas visões, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele”, diz a personagem G. H.

AS PREFERIDAS





3 A paixão segundo G.H.

. De Clarice Lispector





Léxico familiar

. De Natalia Ginzburg





Intérprete de males

. De Jhumpa Lahiri





O deus das pequenas coisas

. De Arundhati Roy





O amante

. De Marguerite Duras





Americanah

. De Chimamanda Ngozi Adichie





O assassino cego

. De Margaret Atwood





Manual da faxineira

. De Lucia Berlin





Esboço

. De Rachel Cusk





A pianista

. De Elfriede Jelinek





Destinos e fúrias

. De Lauren Groff





Maternidade

. De Sheila Heti





O quinto filho

. De Doris Lessing





Arquivo das crianças perdidas

. De Valeria Luiselli





O baile

. De Irene Nemirovsky

Um bom homem é difícil de encontrar

. De Flannery O’Connor





O sino

. De Iris Murdoch





Vida querida

. De Alice Munro





Blonde

. De Joyce Carol Oates





A Ilha de Arturo

. De Elsa Morante





Acabadora

. De Michela Murgia





Amada

. De Toni Morrison





Gilead

. De Marylinne Robinson





Pessoas normais

. De Sally Rooney





Memórias de Adriano

. De Marguerite Yourcenar



Uma vida pequena

. De Hanya Yanagihara





The enlightenment of the greengage tree

. De Shokoofeh Azar