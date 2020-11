Vídeo mostra o talento de Mestre Tito e Lord Tuca, soul men de BH

(foto: Youtube/Reprodução)

A programação da Semana da Consciência Negra, promovida pela Fundação Municipal de Cultura de BH, prossegue nesta terça-feira (24). Às 18h, será exibido o vídeo Link de mestre: Movimento Black Soul – Mestre Tito e Lord Tuca, que aborda a trajetória de José Antônio Tito e José Lúcio Amaro, nomes de ponta do soul mineiro, estrelas de festas para lá de animadas nas ruas de Belo Horizonte. Transmissão no YouTube (youtube.com/canalfmc), Facebook (facebook.com/circuitomunicipaldeculturabh) e Instagram (instagram.com/circuitomunicipaldecultura)





MARIANA LATERZA

LUDICIDADES





Na exposição Ludicidades, a artista visual Mariana Laterza se inspira no cotidiano de Belo Horizonte para lançar um olhar poético sobre a capital mineira. A proposta da autora é oferecer reflexões sobre o espaço urbano, buscando significados que extrapolem o uso da cidade como produto capitalista. A mostra on-line será aberta às 11h desta terça (24), nas redes sociais e no site do Memorial Vale, e pode ser conferida até 24 de dezembro. No mesmo horário, vai ao ar NGomas: Saravano tambus, peço licença pra meu canto firmá, exposição de Ridalvo Félix dedicada aos tambores mineiros.





CINEMA

A VÊNUS LOIRA





Promovido pelo Centro Cultural UFMG, o projeto CineCentro programou para esta terça-feira (24) o filme A Vênus Loira (1932), dirigido por Josef Von Sternberg. Marlene Dietrich faz o papel de Helen, estrela de clubes noturnos que deixou os palcos para se casar com o cientista Edward Farady (Herbert Marshall). Helen luta para conseguir dinheiro para tratar o marido, que foi envenenado. Por isso, vê-se obrigada a voltar ao mundo dos shows, fazendo sucesso como a Vênus Loira. O longa estará disponível no link https://archive.org/

details/avenusloira





TEUDA BARA

DOIDA ON-LINE





A atriz Teuda Bara contracena com o filho, Admar Fernandes, na versão on-line da peça Doida, que estará em cartaz nesta terça (24), às 20h, no canal da atriz no YouTube (https://bit.ly/YouTubeTeuda). O vídeo ficará disponível gratuitamente por 24 horas.





COLD HOT

AGGEU MARQUES





A sétima edição do Festival Cold Hot ganha edição on-line, com homenagem a John Lennon. Nesta terça (24), às 19h, o músico Aggeu Marques, organizador da Beatle Week, participa de live sobre a trajetória do Fab Four. Confira em https://www.youtube.com/channel/UCt1XR0-6O2Ey99-Lvo-pKKw





CONCERTO

GIULIO MERCATI





Nesta terça (24), o 31º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga vai exibir, às 20h, recital de órgão do instrumentista Giulio Mercati, transmitido pelo canal da UFJF no YouTube. De acordo com Marcus Medeiros, diretor do evento, a edição virtual pode ampliar o alcance do festival. “Com a disponibilização dos concertos on-line, nossa expectativa é multiplicar a plateia, pois vamos chegar àqueles que nunca puderam estar em Juiz de Fora para assistir às apresentações”, afirma.