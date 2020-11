Série 'Bom dia, Verônica' é renovada para a segunda temporada

“Bom Dia, Verônica” teve a segunda temporada confirmada pela plataforma de streaming nesta terça-feira (10/11). O “Uai, Indica Essa” conta curiosidades sobre a produção brasileira e indica outros seriados que também abordam crimes e mentes perigosas.



A série é protagonizada por Tainá Muller e ainda tem no elenco Camila Morgado e Edu Moscovis. No teaser de anúncio dos novos episódios, Tainá aparece loira e com uma nova identidade: Janete.







A série é baseada em um livro de mesmo nome, escrito por Ilana Casoy e Raphael Montes, lançado em 2016 pela editora DarkSide. A parceria dos dois deu origem ao livro, que primeiramente foi lançado sob o pseudônimo de Andrea Killmore.





Os dois só se revelaram como autores em 2019. Ilana é um dos principais nomes do Brasil quando o assunto envolve mentes psicopatas, crimes hediondos e assassinos em série.

A escritora chegou a colaborar com o site do canal Investigação Discovery e ajudou a Fox a traçar o perfil do serial killer Dexter Morgan, protagonista da série Dexter. Casoy também foi colaboradora da série Dupla Identidade, escrita por Gloria Perez e exibida em 2014, na Rede Globo.



