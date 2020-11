A bailarina Priscila Patta em 2 pesos e 1 medida, que abre a programação nesta quinta-feira (foto: Pablo Bernardo/divulgação)

La Movida vive uma realidade particularmente difícil durante a pandemia.



04:00 - 12/11/2020 Léa Freire e Pichu Borrelli se apresentam no BH Instrumental público é realidade ainda distante, mas a volta aos palcos, com transmissão pela internet, ocorrerá a partir desta quinta-feira (12). Até dezembro, a temporada virtual exibirá ao vivo 29 micropeças. Criado em 2017 com a proposta de apresentar espetáculos em espaços de até 15 metros quadrados, o Microteatrovive uma realidade particularmente difícil durante aCom formato essencialmente aglomerativo, o reencontro presencial com oé realidade ainda distante, mas a volta aos, com transmissão pela internet, ocorrerá a partir desta quinta-feira (12). Até dezembro, a temporada virtual exibirá ao vivo 29





espetáculos podem ser vistos na Ospodem ser vistos na página oficial do La Movida no Instagram , com acesso gratuito, sempre a partir das 20h. As peças duram até 15 minutos e estão agrupadas por temas. O primeiro será “Pela verdade”.





“Cada um vai interpretar da sua maneira. Não demos direcionamento específico a nada, mas só os temas, que podem ser interpretados de várias formas, o que julgamos importante neste momento do mundo. A ideia surgiu porque o primeiro microteatro do mundo, o Microteatro por Dinero, em Madri, trabalha assim. É uma forma de homenagear a nossa fonte de inspiração”, explica a produtora Clarice Castanheira, uma das idealizadoras do projeto.





A temporada ainda terá as sessões “Por dinheiro” (de 19 a 21 de novembro), “Por elas” (de 16 de novembro a 5 de dezembro) e “Pelo preconceito” (10 a 12 de dezembro). A reabertura, hoje, terá 2 pesos, 1 medida, coreografia apresentada e criada por Priscila Patta, da Rede Sola de Dança. O espetáculo conta com trilha sonora original de Guilherme Ventura.





Na sexta-feira (13), será a vez de Bárbara Batitucci, da Cia. Quatro Quartos, entrar em cena com Trago sua resposta em 15 minutos. Contextualizada nas discussões sobre a chamada “pós-verdade”, a micropeça é definida como “experimento teatral em torno do realismo fantástico que retrata uma sessão de artes ocultas on-line, com uma mulher que carrega o nome de todas as mulheres do mundo e é detentora do que acredita ser a verdade universal”.





Completam o primeiro tema Uma vez ex-BBBs..., parceria entre o guitarrista Alex Queiroz e o vocalista Humberto Augusto, sob direção de Marina Viana, e Caos, com as atrizes Flor Barbosa e Vanessa Machado, uma proposta teatral e performática sobre a ansiedade. Ambas estarão em cartaz no sábado (14).





Clarice Castanheira destaca que a iniciativa permite o retorno dos artistas às atividades, depois de meses de espera. “Algumas pessoas ainda não conseguiram apresentar nada em 2020. Poder estar ali, esse encontro, tem sido celebrado por todos artistas e por nós”, diz. Com a pandemia, o Microteatro La Movida teve de abrir mão do espaço físico onde realizava as apresentações, no bairro Floresta. A temporada virtual será transmitida do Teatro 171, da Gruta!, e do Galpão Cine Horto.





Hoje (12)

20h: 2 pesos, 1 medida, com Priscila Patta





Sexta (13)

20h: Trago sua resposta em 15 minutos, com Bárbara Batitucci





Sábado (14)

20h: Uma vez ex-BBBs..., com Alex Queiroz e Humberto Augusto

20h20: Caos, com Flor Barbosa e Vanessa Machado