Quem é Hot e Oreia: os rappers que se inspiram na dramaturgia, política e religião

As referências da dupla de rappers mineiros Hot e Oreia inclui nomes consagrados da dramaturgia brasileira, como Jorge Amado e Ariano Suassuna, além de ícones da MPB, como Caetano Veloso e Gilberto Gil.









Clipes

A dupla é reconhecida nacionalmente pela irreverência dos clipes. Em dezembro, “Eu vou”, uma parceria com Djonga, venceu a categoria de melhor videoclipe no Music Video Festival, realizado por colaboradores nacionais e internacional. O clipe, dirigido por dois mineiros, Belle de Melo e Vito Soares,que dirigiram os clipes do Rosa Neon, foi premiado na categoria com uma votação popular. A história do clipe remete ao Auto da Compadecida, livro de Ariano Suassuna.

Parcerias





Ver essa foto no Instagram uma noite que não vamos esquecer nunca, Rio de Janeiro muito amor %u2764%uFE0F @cauetarnowski no vídeo Uma publicação compartilhada por Hot e Oreia (@hoteoreia) em 9 de Dez, 2019 às 7:05 PST

O álbum ‘Rap de massagem’, lançado em 2019, acumula parcerias com grandes nomes, como Luedji Luna e Djonga, além dos cantores da banda Rosa Neon, Luiz Gabriel Lopes e Marina Sena. A música com Luedji Luna, ‘Xangô’, garantiu momentos de emoção no show no Circo Voador, no Rio de Janeiro: “A galera cantando junto, à capela, sem instrumental, sem nada. A gente estava no meio do povo, todo mundo cantando junto e começou um abraço, foi um ‘bagulho’ emocionante”, afirma Hot.





Podcast sobre artistas de Minas

Com apresentação de Fred Bottrel e Carol Braga, os episódios são publicados no site do Estado de Minas, no Culturadoria e em todos os tocadores. Este episódio teve produção, trabalhos técnicos e edição de áudio de Luiza Rocha.

(foto: Rafael Rasone/Divulgação )







(*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves)