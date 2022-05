Tempestade de meteoros poderá ser vista em todo o Brasil nesta madrugada

Caso a melhor hipótese seja confirmada, teremos uma forte tempestade de meteoros lentos, com luzes intensas, de cor avermelhada ou laranja, caindo a um ritmo de centenas por hora. (foto: NASA)

O ápice das luzes no céu será por volta das 2h15 da terça-feira (31). O primeiro surto começa às 00h11.

Nathália Fonseca, assessora do Núcleo de Astronomia do Espaço de Conhecimento da UFMG e doutora em Física, afirmou que o evento poderá ser observado em todo o Brasil. Dependendo da localização, a porcentagem de visualização dos meteoros será diferente.





Para Belo Horizonte, segundo Nathalia, a previsão mais otimista é de 10.000 meteoros por hora. Todavia, trata-se de uma expectativa, sendo possível uma chuva menor.

Uma dica para quem quer visualizar ao máximo a tempestade é buscar locais escuros e distantes das luzes artificiais, além de apagar toda a iluminação artificial com 30 minutos de antecedência para dilatar as pupilas e aumentar a sensibilidade dos olhos à luz.

Tau Herculídeos





A chuva de meteoros denominada Tau Herculídeos acontece todo ano. São detritos do cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3, muitos pequenos, que, ao entrarem em contato com a atmosfera da Terra, atingem temperaturas altas e produzem o efeito visual conhecido como uma estrela cadente.

O que aumentou as expectativas para a chuva deste ano é que, segundo previsões astronômicas, a Terra passará pela primeira vez por uma nuvem de detritos criada pela explosão do cometa 73P, em 1995.



Naquele ano, o cometa se partiu em quatro partes, deixando para trás muitos detritos, com dimensões que variam de um grão de areia a uma pedra grande.

Por ser densa e recente, a nuvem pode causar uma das chuvas de meteoros mais fortes da história.

Tempestade de meteoros



Chuvas de meteoros são comuns na Terra. Quem vive em locais afastados, especialmente na zona rural, consegue acompanhá-las de forma mais nítida em comparação aos moradores de grandes centros urbanos.

Segundo Nathália Fonseca, os meteoros são fenômenos luminosos muito rápidos com a forma de um risco de luz no céu. Por sua vez, a chuva ocorre quando há uma grande concentração de fragmentos. Já a tempestade é uma intensa chuva desses aerólitos.





Os meteoros partem de cometas que orbitam o Sol, como o Tau Herculídeos e o Halley, visível na atmosfera Terra a cada 76 anos (próxima passagem marcada para 28 de julho de 2061).

Dúvidas





A intensidade da chuva desta madrugada tem dividido a comunidade científica. Segundo a revista Sky & Telescope, especialistas de diferentes países não chegaram a um consenso sobre o caso. "Pode ser que ocorra uma explosão de meteoros, ou pode ser que não aconteça nada".

Como é a primeira vez que a Terra passa pela região após a explosão do cometa 73P, não há garantias de que o modelo matemático utilizado descreverá perfeitamente a trajetória dos detritos, aumentando o grau de incerteza.

Caso a melhor hipótese seja confirmada, teremos uma forte tempestade de meteoros lentos, com luzes intensas, de cor avermelhada ou laranja, caindo a um ritmo de centenas por hora.

Desenvolvimento científico



Conforme a doutora em Física Nathalia Fonseca, a chuva de meteoros é importante para o desenvolvimento científico por dois motivos. O primeiro é o de testar as previsões astronômicas, de forma a aperfeiçoar os modelos matemáticos usados nelas. O segundo é a divulgação científica, pelo interesse que esses fenômenos despertam nas pessoas.



“Com os grandes centros urbanos e a iluminação artificial a gente perdeu essa conexão com olhar para o céu, reconhecer estrelas e constelações. Por isso, é um evento muito importante para aproximar as pessoas da ciência e da astronomia”.

O Observatório Brasileiro de Observação de Meteoros (Bramon) vai capturar a tempestade de meteoros e transmiti-la em uma live. Quem não estiver em um local de boa visibilidade do céu poderá acompanhar o evento astronômico pela internet.



