Meteoro explode duas vezes no céu do Rio Grande do Sul; veja o flagrante

Meteoro explode duas vezes sobre a costa do Rio Grande do Sul

Segundo relatório do observatório, um meteoro Fireball, com magnitude -4,3, explodiu às 22h34 duas vezes sobre o oceano próximo ao município de São José do Norte, no Sul do estado. O fragmento entrou na atmosfera da Terra a uma altitude de 93,2 Km e foi extinto a uma altitude de 53 Km.