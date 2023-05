Meteoro fireball é detectado no céu do Rio Grande do Sul; veja vídeo

438

Estima-se que a queda tenha ocorrido sobre as regiões de Carazinho e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, por volta das 23h44 de domingo (28) (foto: Divulgação/Observatório Heller & Jung) A aparição e queda de um meteoro fireball de grandes proporções foi flagrada na noite de domingo (28/5) por câmeras do Observatório Heller & Jung, no Rio Grande de Sul. A imagem registrada impressiona justamente pelo brilho do meteoro na hora da queda.





Segundo o professor Carlos Fernando Jung, a magnitude (brilho) da Lua no momento das imagens captadas estava com -11,34 e visualizando a imagem é possível perceber que a magnitude do meteoro foi maior. "Pode-se observar que o meteoro iluminou as nuvens durante a queda", destacou o especialista.





Estima-se que a queda tenha ocorrido sobre as regiões de Carazinho e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, por volta das 23h44 de domingo (28). Como a região estava nublada, o Observatório estava operando apenas com as câmeras 24h.

Veja o vídeo do momento: