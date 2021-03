Meteoro 'fireball' é visto em municípios de MG, SP, RJ e ES; veja o vídeo

(foto: Reprodução/ Bramon)

Um meteoro do tipo ‘’ foi visto na Região Sudeste do Brasil, durante a madrugada de segunda-feira. A divulgação de imagens do astro foi feita nesta quarta (24/3) pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), que junto com o Clima ao Vivo, capturou a passagem por meio de 23 câmeras de monitoramento.