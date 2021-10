Estudo reforça que vacinados transmitem a COVID-19

Fila em centro de imunização de Barcelona: cuidados em casa (foto: LLUIS GENE / AFP) Pessoas que receberam duas doses de vacina contra COVID-19 ainda podem transmitir o vírus em ambientes domésticos, de acordo com um estudo publicado no The Lancet Infectious Diseases. Sabe-se que a maior parte da transmissão da doença ocorre em domicílios, embora haja dados limitados sobre imunização e risco de contágio pela da variante Delta, a cepa dominante do Sars-CoV-2 atualmente.









Um total de 205 contatos domiciliares de 53 participantes infectados pela variante delta foram identificados, sendo que 62% dos primeiros receberam duas doses de vacina; 19% apenas uma, e 19% não foram vacinados. Entre as pessoas onde a cepa foi identificada, o tempo médio desde a vacinação foi de 101 dias, em comparação com 64 dias para não infectados. Isso sugere que o risco de infecção aumentou três meses após o recebimento de uma segunda dose, provavelmente devido à diminuição da imunidade protetora. Os autores apontam o declínio da efetividade como evidência importante para que todas as pessoas elegíveis recebam a imunização de reforço.





"As vacinas são essenciais para controlar a pandemia, pois sabemos que são muito eficazes na prevenção de doenças graves e morte por COVID-19", diz Ajit Lalvani, que coliderou o estudo. "No entanto, nossos resultados mostram que a vacinação por si só não é suficiente para evitar que as pessoas sejam infectadas com a variante delta e a espalhem em ambientes domésticos."