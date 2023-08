1565

Soleiras ajudam a separar ambientes Guia do Construtor/ Reprodução



As soleiras são peças retangulares de acabamento feitas de forma personalizada para serem instaladas na parte interna ou externa de um imóvel.





Sua utilização é indicada para residências ou pontos comerciais, e elas potencializam a beleza e o design do piso, além de contribuírem para a delimitação de ambientes.





Outra função bastante comum das soleiras é separar pisos de níveis diferentes e até mesmo ressaltar a mudança nos tipos de acabamento utilizados.





Elas podem ser usadas em locais com ou sem paredes e possuem formato de faixa, cujo comprimento pode variar de acordo com as proporções do ambiente.





Continue conosco para conhecer um pouco mais sobre as possibilidades de uso dessas peças.





Soleiras na decoração: saiba como escolher





A primeira dica para quem vai escolher soleiras para compor a decoração do seu imóvel é saber em que espaços elas serão instaladas, visto que são úteis interna e externamente.





Tamanho





Quando usada na porta de entrada, entre área externa e interna, seu tamanho deve acompanhar as medidas do hall.





Embora algumas pessoas falem de um tamanho padrão que deve ser alinhado ao batente, essa afirmação é válida apenas para seu uso em portas internas.





Cor





Uma das grandes vantagens desse tipo de acabamento é a possibilidade de personalizá-lo de acordo com as necessidades do espaço e seu objetivo com a decoração.





As soleiras podem ser usadas para separar ambientes ou mesmo demarcar a mudança do tipo de piso.





Outra questão importante para promover uma decoração harmoniosa é escolher a cor das soleiras de acordo com a cor do piso.





É comum escolher tons que combinem entre si para deixar a soleira mais discreta, ou tonalidades opostas para destacar o limite no piso, o que promove a beleza do acabamento.





Qual o tipo de soleira ideal?





Esse acabamento pode ser encontrado nos mais diversos tipos de materiais, sendo os mais comuns o granito, o mármore e a madeira.





No entanto, é importante ressaltar que a soleira de madeira é indicada apenas para áreas internas, devido à sensibilidade à umidade.





Ao optar por esse tipo de material é preciso escolher uma madeira resistente a manchas, para não interferir na estética do ambiente.





O granito é o mais indicado para acabamentos externos, e o mármore, para cômodos internos.





No entanto, ele não é considerado a melhor opção para cômodos onde há intensa circulação de pessoas, por não ser muito resistente.





Há, ainda, a opção de usar soleiras de porcelanato ou cerâmica. Embora sejam opções mais simples, esse tipo de material também apresenta resultados satisfatórios.





Onde não usar soleira?





Em ambientes onde não há mudança no tipo de piso não é preciso usar soleira, pois elas deixam o ambiente visualmente menor.





Agora que você já sabe como escolher as soleiras para a decoração da sua casa, não se esqueça de que é preciso contratar profissionais experientes para instalar as peças.





Embora muitas pessoas tentem colocar soleira, essa é uma função que deve ser desempenhada apenas por quem já possui conhecimentos técnicos a fim de evitar acidentes domésticos e desperdício de materiais.