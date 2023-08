SIGA NO

Maioria da população brasileira é cristã



O Brasil é essencialmente cristão. Por isso, os artigos religiosos não poderiam faltar à decoração dos lares. Para os católicos, um questionamento sempre presente é onde pendurar o Divino Espírito Santo, que é um dos objetos sacros mais utilizados. Entretanto, até as pessoas menos praticantes têm afeição por objetos de devoção devido à sua beleza, estilo e cores.





Sendo assim, se você é apaixonado por símbolos religiosos, acompanhe este artigo para tirar suas dúvidas de onde pendurar o Divino Espírito Santo, bem como receba dicas de onde instalar um oratório em sua casa , escritório ou chácara.

Qual é a figura do Divino Espírito Santo?





Como você já deve ter visto, o Espírito Santo é representado pela pomba branca, que também é conhecida pelo símbolo da paz. Nesse sentido, a explicação vem dos textos bíblicos, mais especificamente quando durante o batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba branca.





Por isso, a ave é usada em ornamentos, quadros, pingentes e objetos para representar esse símbolo sagrado. Sendo assim, ele não pode simplesmente ser guardado numa gaveta ou colocado em qualquer lugar da casa. Portanto, saiba mais a seguir sobre os lugares recomendados para colocá-lo.





Em que lugar pendurar o Divino Espírito Santo?





Como sabemos, os objetos religiosos devem ocupar um lugar de destaque em casa ou até mesmo escritório. Dessa maneira, muitas pessoas optam por fazer um altar ou oratório em um cômodo propício ou em um cantinho especial da casa. Mas também é possível usar as imagens e objetos de devoção espalhados pelo ambiente.





Nesse sentido, dá para seguir duas linhas de raciocínio. A primeira delas diz respeito à visão dos especialistas em decoração. Dessa forma, do ponto de vista da decoração de interiores é bom seguir a tendência da decoração do seu imóvel.





Por consequência, se você tem uma sala minimalista, deve instalar uma imagem do Divino Espírito Santo mais discreta, com linhas retas e formas geométricas.





Já a segunda visão está muito ligada ao Feng Shui, que é a arte milenar que prega a harmonização dos ambientes a fim de atrair positividade. Portanto, essa visão diz que os objetos de devoção não pode ser colocados em lugares, como:

embaixo de escadas;

próximo a banheiros;

na parede que corre a tubulação que está ligada ao esgoto;

em dispensas.





Em suma, para saber onde pendurar o Divino Espírito Santo, você pode usar o bom senso e instalá-lo no corredor, próximo aos quartos, para emanar a proteção divina. Ou ainda na porta de entrada da casa, com o objetivo de proteger todos que adentram ao seu lar, ou num pequeno altar para facilitar os seus momentos de oração e meditação.





Onde montar um oratório em sua casa?





Se para assistir às nossas séries favoritas na TV há um espaço reservado na casa, para as nossas orações e meditações também deve haver. Então, o mais recomendado é construir um pequeno oratório.

Sendo assim, ele pode ser proporcional ao tamanho do seu imóvel. Enfim, há áreas rurais que constroem pequenas e aconchegantes capelas, ao passo que há apartamentos com pequenos nichos nas paredes.

Para concluir, onde pendurar o Divino Espírito Santo ou qualquer outro artigo religioso vai depender muito do seu espaço e da sua devoção. Portanto, não há uma regra rígida, mas sim o uso do bom-senso. Afinal de contas, o objetivo é deixar a sua casa protegida e com boas vibrações.