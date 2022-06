Aneurisma: entenda doença que matou irmã da vencedora do BBB, Juliette

(foto: Milad Fakurian/Unsplash)

O tratamento, segundo o neurocirurgião Felipe Mendes, depende de alguns fatores como idade, história familiar, presença de condições de risco, localização e tamanho dos aneurismas (foto: Ana Slika/Divulgação)

A ex-BBB e vencedora do reality em 2021, Juliette Freire, lançou, no início deste mês, uma música em homenagem à irmã que morreu aos 17 anos vítima de um aneurisma cerebral, doença que, de acordo com dados populacionais de estudos científicos, tem estimativa de acometer entre 2% a 4% da população mundial. Só no Brasil, segundo o Centro Nacional de Informações do Registro Civil, em 2021, aconteceram 84.426 óbitos por acidente vascular cerebral (AVC).Informações do DataSUS mostram que, entre 2011 e 2021, o número de mortes por AVC em pessoas com menos de 50 anos aumentou 17,90% no Brasil, passando de 18.919 óbitos para 22.305. Até abril deste ano, 7.515 pessoas nesta faixa etária já perderam suas vidas em decorrência de um AVC.Segundo o médico neurocirurgião mineiro, Felipe Mendes, a doença é uma dilatação que se forma em uma porção enfraquecida da parede das artérias responsáveis por levar o sangue até ao cérebro. Essa dilatação, por ser mais frágil, possui um maior risco de se romper, causando o extravasamento de sangue dentro do sistema nervoso, levando a um quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.De acordo com ele, os sintomas dos aneurismas cerebrais normalmente são silenciosos. "No caso do aneurisma cerebral, como o que a irmã de Juliette teve, os sintomas normalmente se manifestam apenas durante o momento da ruptura do vaso. É comum apresentar uma dor de cabeça muito forte e repentina, associada à sensação de pescoço travado. Esses sinais também podem vir acompanhados de náuseas, vômitos, sonolência excessiva, crises convulsivas ou perda da consciência.Em até cerca de 10% dos casos, o aneurisma cerebral possui uma influência familiar. Algumas doenças também apresentam uma incidência elevada de desenvolvimento de aneurismas, como a doença do rim policístico. Além disso, Felipe Mendes ressalta que a hipertensão arterial e tabagismo também são conhecidos fatores de risco."A doença pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais raro na infância e adolescência e mais comum em adultos a partir dos 40 a 60 anos de idade, e são mais prevalentes nas mulheres."Para se ter certeza sobre o diagnóstico do aneurisma cerebral são realizados exames como a tomografia computadorizada e angiotomografia, a ressonância magnética ou angiorressonância e a angiografia digital.O tratamento, segundo o neurocirurgião, depende de alguns fatores como idade, história familiar, presença de condições de risco, localização e tamanho dos aneurismas. Muitos casos podem apenas ser acompanhados sem necessidade de nenhuma intervenção."Para aqueles que necessitam de tratamento, há, hoje, a possibilidade de realização da embolização ou microcirurgia para clipagem", ressalta.Recentemente, foram realizadas as primeiras cirurgias para aneurisma cerebral com paciente acordado.Felipe Mendes conta que esse tipo de cirurgia já é bem estabelecida para o tratamento de alguns tipos de tumor cerebral, mas para aneurisma ainda é algo raro, pois as pessoas têm receio de realizar essa cirurgia com precisão."Um ponto importante é que esse tipo de intervenção tem como benefício saber em tempo real se algum lado do corpo ou a fala do paciente sofreu alguma alteração. A clipagem - a implantação de clipes metálicos na porção dilatada desses vasinhos - é feita tradicionalmente quando o paciente está completamente anestesiado. Coloca-se o clipe e só há a confirmação se houve alguma sequela quando o paciente desperta da anestesia, podendo acordar com dificuldade de falar ou de movimentar algum lado do corpo."Quando a operação é feita com o paciente acordado, instantaneamente é possível prever se houve ou não algum prejuízo, e dessa forma é possível modificar a colocação do clipe, com mais garantia e segurança ao procedimento, e um menor risco de sequelas.