Épocas mais frias podem causar depressão sazonal; conheça a condição

No caso da depressão sazonal, os sintomas começam a desaparecer à medida que a estação em questão se encerra (foto: Marielou Lolilop/ Pixabay ) A depressão é um transtorno mental que se manifesta de diferentes formas, podendo surgir em qualquer momento. A doença é também uma das mais diagnosticadas quando se trata de distúrbios mentais e o não tratamento pode trazer sérios danos à saúde física e mental. A Eurekka, rede de saúde mental, faz um alerta para uma condição menos debatida: é preciso se atentar à depressão sazonal.









No caso da depressão sazonal, os sintomas começam a desaparecer à medida que a estação em questão se encerra.





O CEO da Eurekka e psicólogo, Júlio Pereira, aponta que é mais comum que a depressão sazonal ocorra nas épocas mais frias, embora possam acontecer em outros climas.





“O diagnóstico da depressão sazonal só pode ser apontado quando a condição ocorre em uma época específica por dois anos seguidos sem outro episódio depressivo não sazonal. Os sintomas são similares aos da depressão comum e, embora só ocorra em uma época específica do ano, é necessário o seu cuidado para que não haja maiores consequências”, ressalta.

Relação da estação do ano com a depressão



O diagnóstico da depressão sazonal só pode ser apontado quando a condição ocorre em uma época específica por dois anos seguidos (foto: PDPics/Pixabay )



É possível apontar algumas causas que indicam que épocas frias possam gerar depressão. No inverno, os dias são mais curtos e, portanto, há menos tempo de luz solar. Ou seja, existe uma diminuição da exposição ao sol e, consequentemente, na quantidade de vitamina D no organismo.





A redução dos níveis de vitamina D pode ser uma das causas da depressão sazonal, uma vez que baixos níveis da vitamina podem provocar cansaço excessivo e mais sono.





A falta de luz solar também pode afetar substâncias relacionadas ao humor e sono, como a melatonina e a serotonina.Com os dias mais escuros, essas substâncias tendem a ficar mais desreguladas.





“A serotonina é um neurotransmissor que se relaciona, entre outras coisas, com o nosso humor, sono e apetite. Dessa forma, a alteração em sua produção pode impactar muito no humor. Além disso, há o aumento da produção de melatonina no escuro, um importante indutor do sono. Por isso que nos dias mais nublados e escuros é normal ficar um pouco mais sonolento. Alterações que ajudam a explicar como a depressão sazonal acontece”, destaca o especialista.

Com isso, é possível apontar locais com maior incidência da depressão sazonal, sendo as localizações com altas latitudes. Nesses casos, os raios solares incidem de forma muito inclinada, gerando assim, pouca luz solar.





Além disso, são lugares em que as estações são bem definidas em verão e inverno, sendo o verão um período mais curto e com temperaturas amenas e o inverno longo e com temperaturas baixas ao extremo.