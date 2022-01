Pessoas com depressão tendem a acreditar mais em fake news sobre vacinas

Segundo os pesquisadores, o estudo apresenta mais uma razão pelo qual a depressão deve ser levada a sério e receber um tratamento adequado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Um estudo, publicado na JAMA Network nesta sexta-feira (21/1), aponta que pessoas com sintomas depressivos têm uma maior tendência a acreditar em informações falsas sobre as vacinadas contra a COVID-19. De acordo com os pesquisadores, isso ocorre porque pessoas neste quadro têm mais predisposição a de se concentrar em informações negativas, em vez de positivas.









Aqueles com mais sintomas depressivos eram mais propensos a acreditar em pelo menos uma das quatro declarações falsas sobre as vacinas. Além disso, as pessoas que eram mais propensas a acreditar nas informações falsas tinham maior tendência em não terem se vacinado.





De acordo com a pesquisa, a presença de depressão foi associada a uma probabilidade 2,2 vezes maior de endossar desinformação, e os entrevistados que endossaram pelo menos uma declaração de desinformação tiveram metade da probabilidade de serem vacinados, e eram 2,7 vezes mais propensos a relatar resistência à vacina.





Eles também analisaram as respostas de 2.809 pessoas que responderam a mesma pesquisa dois meses depois. Aqueles com depressão na primeira pesquisa eram duas vezes mais propensos do que aqueles sem depressão a endossar mais desinformação do que na pesquisa anterior.





Segundo os pesquisadores, o estudo apresenta mais uma razão pelo qual a depressão deve ser levada a sério e receber um tratamento adequado.