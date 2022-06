Xô, gripe! Veja como fortalecer o sistema imunológico com a alimentação

Também conhecida como ácido ascórbico, a vitamina C não é produzida naturalmente pelo organismo e, por isso, ela deve ser absorvida por meio da alimentação (foto: silviarita/Pixabay )

Nos últimos dias, as temperaturas despencaram em alguns estados brasileiros mesmo no outono, e a sensação de inverno antecipado foi vivenciado por muitas famílias. Se para alguns o inverno é uma estação aguardada, há quem dispense o frio, já que o período é propício para gripes e resfriados. Em busca de fortalecer o sistema imunológico, as pessoas começaram a se preocupar mais com a alimentação.Para esclarecer quais componentes realmente fortalecem o sistema imunológico, a nutricionista Mônica Symphoroso, que atende pelo GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços do Brasil, selecionou quatro nutrientes que não podem faltar na dieta diária.