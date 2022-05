Mais da metade das brasileiras não dorme bem, diz pesquisa

80% das brasileiras estão dormindo mal (foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press/Divulgação)

Como você tem dormido? Para 78% das brasileiras a resposta para esta pergunta não é positiva. É isto que revela uma pesquisa feita pela plataforma digital de bem-estar, proteção financeira e impacto social, Betterfly.

O estudo teve como intuito mapear as tendências mais importantes nas atividades de bem-estar para as mulheres da América Latina. Os resultados mostraram que o sono é o que mais prejudica o bem-estar das mulheres do Brasil. Também foram destacados, o estresse do dia a dia, por 74% das entrevistadas; má alimentação (69%) e estresse no ambiente de trabalho (49%).

Para fazer o mapeamento, a plataforma entrevistou 2.800 mulheres entre 18 e 45 anos do Brasil, além de Equador, México, Colômbia, Argentina, Peru e Chile.

O resultado encontrado é compatível com outras pesquisas que buscaram saber a qualidade do sono da população. Pesquisa feita pela Novanoite, e divulgada em abril, apontou que oito em cada dez entrevistados classificaram o sono como regular ou ruim. Outro estudo, feito pelo Instituto do Sono, divulgada em 2021, mostrou que 66,8% dos brasileiros têm dificuldade para dormir durante a pandemia.



Atividades de bem-estar

A pesquisa também procurou saber como as mulheres da América Latina fazem para se sentir bem. 80% delas declarou que ouvem música e 70% acessam conteúdos on-line. No Brasil, quase 50% das mulheres declaram praticar alguma atividade física.