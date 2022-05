Tontura: consumo exagerado de doces pode causar sintoma

(foto: cohn wolfe/Divulgação )







Muito além da acne e do ganho de peso, a ingestão de doces em excesso pode desencadear outros danos, como zumbido, sensação de ouvido tampado e tontura, sintoma que atinge cerca de 30% da população global, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Os doces fazem com que a glicose seja rapidamente absorvida pelas células, resultando em uma queda posterior na glicose. Em geral, açúcares simples causam picos de insulina no sangue, resultando em sensação de tontura ou fraqueza”, explica Ricardo Schaffeln Dorigueto, otoneurologista e otorrinolaringologista do Hospital Paulista. O especialista reitera que a melhor forma de diagnosticar a tontura é por meio de uma avaliação médica minuciosa.









Hipertensão e lesão nos rins

A hipertensão arterial sistêmica, conhecida popularmente como pressão alta, tem uma estreita e mórbida, mas pouco difundida, relação com a saúde dos rins. A hipertensão arterial e a perda de proteína na urina são reconhecidamente os dois principais fatores de risco que aceleram a progressão da doença renal. Quando essa estrutura delicada é submetida a um regime de alta pressão, ela se distende e se danifica, permitindo a perda de proteínas e a formação de lesões de esclerose, que são como cicatrizes. “Em todas essas situações, a perda da função renal será tão mais rápida quanto maior for o descontrole pressórico. Muitas vezes, o principal tratamento para desacelerar o processo é o controle pressórico rigoroso”, esclarece Leticia Jorge, nefrologista e gerente médica da Fresenius Medical Care.









Candidíase em crianças

A incidência de infecções de candidíase oral em crianças, causada pela superpopulação do fungo Candida albicans, é de aproximadamente 5 a 10 casos por 100 mil no Brasil, segundo dados de uma pesquisa realizada pela Universidade Ceuma, de São Luís (MA), e ocorre principalmente em bebês com imunidade baixa ou suprimidos, e pelo acúmulo de bactérias em objetos que eles colocam na boca. “A enfermidade não é considerada grave, mas pode merecer maior atenção, especialmente quando ela ocorre de forma recorrente”, destaca o ginecologista Renato de Oliveira. O tratamento contra a infecção costuma ser simples, segundo o especialista. “Geralmente, o médico pediatra receita um antifúngico líquido para a criança e a mãe, que pode precisar utilizar medicação oral ou pomada nos seios. Além disso, é importante manter a higiene, mesmo depois que pararem os sintomas”, conclui.

Sensação de urgência para ir ao banheiro pode indicar problemas

no organismo

Segundo especialistas, o ideal é urinar de 5 a 8 vezes por dia. Uma frequência maior do que essa pode indicar problemas de saúde, como incontinência urinária, hiperplasia da próstata e até mesmo doenças relacionadas ao diabetes. “Há várias razões que podem levar à urgência de ir ao banheiro”, afirma a coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras, Lívia Conegundes. A coordenadora recomenda que o paciente não deve, em hipótese alguma, deixar de se hidratar ou segurar a vontade de fazer xixi. “A orientação é que sejam consumidos cerca de 2 litros de água por dia e se você vai ao banheiro mais do que 8 vezes diárias e urina pequenas quantidades a cada vez que vai ao banheiro, é importante buscar a ajuda de um profissional especializado”, conclui.









Saúde dos lábios

A própria anatomia e alguns hábitos podem fazer a pele dos lábios sofrer, descamando, ficando irritada e apresentando sinais de envelhecimento precoce. Por estar 100% exposta ao meio ambiente, essa região do corpo merece atenção especial. De acordo com a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os principais cuidados preventivos devem ser a hidratação e a proteção solar. A hidratação deve ser endógena (beber pelo menos 2 litros de água por dia) e com hidratantes labiais específicos pela manhã, de preferência com FPS 30 de exposição solar. O hidratante labial pode ser reaplicado ao longo do dia, quantas vezes forem necessárias para manter a hidratação adequada”, explica a médica.