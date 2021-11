Brasil low Carb Floripa 2021 acontece neste fim de semana

AS

Evento conta com uma intensa programação de palestras, mesas-redondas, workshops e muito networking (foto: Brasil Low Carb / Divulgação )

O Fórum Brasil low Carb Floripa 2021, que acontece hoje (19) e amanhã (20), em Florianópolis (SC), debaterá os últimos avanços da medicina e da nutrição acerca da estratégia alimentar low carb. Para isso, contará com um grande time de profissionais de saúde, que participará de uma intensa programação de palestras, mesas-redondas, workshops e muito networking.

Evento é destinado ara todos que buscam atualização constante em Saúde Baseada em Evidências: médicos, nutricionistas, educadores físicos, estudantes e a todos os entusiastas da revolução na saúde através da alimentação.

Os workshops de hoje, estão sendo realizados no Hotel Intercity Portofino, enquanto o seminário com uma intensa programação de palestras, do dia 20/11, acontecerá na Associação Catarinense de Tecnologia (Acate).

Para as palestrar de amanhã também haverá a opção de adquirir transmissão online. Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

O evento vai contar com grandes nomes da saúde no Brasil, como os médicos José Carlos Souto, José Neto, Fernando Graça, Vitor Azzini, Carlos Bastian e Régis Chachamovich, além do cardiologista britânico Aseem Malhotra.