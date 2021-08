Pesquisa confirma que a nicotina afeta negativamente sua noite de sono

Mulher negando oferta de cigarros - Imagem meramente ilustrativa (foto: Pixabay )

No dia 29 de agosto é celebrado o Dia de Combate ao Fumo. Com objetivo de conscientizar as pessoas sobre os malefícios da nicotina no sono, a Vigilantes do Sono - organização que tem um programa digital voltado para melhorar a qualidade do sono - realizou uma pesquisa afirmando que o hábito de fumar acarreta em uma noite de sono mal dormida.Depois de analisar dados de aproximadamente 70 mil noites de sono registradas por mais de 6 mil pessoas no último ano, os resultados mostram que fumar até duas horas antes de dormir, faz com que a pessoa demore em média 21 minutos a mais para pegar no sono."Quando pensamos em saúde e qualidade de vida, não podemos deixar de dizer que no caso da nicotina, o melhor dos cenários seria a abdicação total, mas se você é fumante e tem problemas para dormir, o ideal é ter um intervalo grande entre o último cigarro e o início do sono", explica Laura Castro, sócia e diretora de psicologia na Vigilantes do Sono.De fato, existe uma dependência física e psicológica da nicotina. Um estudo realizado pela Fiocruz mostra que 34% dos fumantes brasileiros afirmam ter aumentado o número de cigarros fumados durante a pandemia e este crescimento foi ainda mais significativo em mulheres e pessoas com quadros de depressão e insônia. A pesquisa constatou que aproximadamente 42% dos brasileiros demonstram algum problema com o sono.Além de enfatizar que os fumantes têm 34 minutos a menos de sono e ficam mais tempo acordados na cama após um despertar noturno espontâneo, ela também evidencia algumas consequências de uma noite mal dormida: alta de concentração durante o dia, aumento da irritabilidade, aumento do risco de depressão, obesidade e hospitalizações são alguns exemplos dessas consequências.De acordo com os pesquisadores, esse levantamento de dados evidencia a necessidade se se ter um "sono limpo". Para ajudar as pessoas, a Vigilantes do Sono criou um aplicativo que proporciona ao usuário uma alternativa não medicamentosa para se obter uma melhor noite de sono.