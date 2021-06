SBM promove evento on-line sobre prevenção de câncer de mama

(foto: SBM/Divulgação)





A partir desta quinta-feira (24/6) até o próximo sábado (26/6), a Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Rio de Janeiro (SBM-RJ) promove o 10º Simpósio Internacional de Mastologia para debater novas estratégias para a detecção precoce do câncer de mama, novas formas de tratamento e a importância de uma equipe multidisciplinar, segundo a organização do evento. Em razão da pandemia de COVID-19, a edição deste ano será totalmente on-line.









De acordo com o mastologista, o encontro contará com 16 especialistas internacionais, além dos principais nomes da mastologia brasileira. Segundo ele, serão 30 temas relevantes apresentados, com o objetivo de promover troca de conhecimento e experiências para o aprimoramento dos profissionais.



"A mastologia do Rio de Janeiro tem a sua trajetória reconhecida e traz para este debate um marcante aprendizado. Quem se beneficia são as pacientes", ressalta o presidente.





A expectativa, conforme a organização do evento é reunir cerca de 400 profissionais de saúde. Dentre eles, além da mastologia, especialistas em oncologia, radiologia, radioncologia, genética, patologia, cirurgia plástica, entre outros.



Gail Lebovic, fundadora e diretora da The Society of Oncoplastic Surgery (EUA); Marios Konstantinos Tasoulis, consultor Oncoplastic Breast Surgeon (AU), e Risal Djohan, cirurgião plástico da Cleveland Clinic (EUA) estão confirmados no evento.





Durante o simpósio, serão realizadas mesas-redondas, conferências e palestras para debater e falar sobre saúde da mulher. Alguns dos temas já garantidos são: "Mastites Crônicas", "Gestação e Câncer de Mama", "Ginecologia e Câncer de Mama" e "Genética e Tratamento do Câncer de Mama”.





Os interessados em participar do 10º Simpósio Internacional de Mastologia, realizado em 2021, devem se inscrever pelo site https://www.interevent.com.br/congressos/index.php?url=simrio2021





Serviço:





Simpósio Internacional de Mastologia - SIM RIO 2021

Data: 24 a 26 de junho de 2021

Local: On-line

Mais informações: Alan Pereira (21) 21 99804-3299/ Carolina Queiroga (21) 98298-4644/ Carine Nascimento (21) 97422-1776/ Bruno Mota (21) 98607-0799 e Diana Campos (21) 99442-8587