Astroterapia: a astrologia como GPS da vida

Aline Schulz, astroterapeuta e psicoterapeuta, diz que as pessoas procuram um astroterapeuta por curiosidade, autoconhecimento e quando não estão bem em sua vida e querem encontrar uma direção (foto: Bárbara Fischer/Divulgação)





A palavra astrologia significa: astro = astro + logia = estudo. Estudo dos astros e a sua influência sobre a vida na Terra, o comportamento humano. Terapia holística é o nome dado a qualquer terapia que siga os princípios do holismo.



A abordagem holística envolve o despertar da consciência, identificando lacunas a serem preenchidas e ajustadas nos quatro pilares que nos sustentam: espiritual, mental, emocional e físico/material, a fim de alcançarmos a paz interior e a evolução pessoal.





A astroterapia se baseia nesses preceitos, explica Aline Schulz, astroterapeuta e psicoterapeuta. Ajuda indivíduos na solução dos problemas pessoais e interpessoais e, especialmente, numa atualização mais completa dos potenciais de nascimento.



“Nesse caso, não há a presença do bom ou do mau, todo o mapa seria igual no sentido de representar as potencialidades do indivíduo, que se basearia nas instruções da astrologia para alcançar. A nossa proposta é ir além de somente analisar friamente os signos, mas olhar o mapa astral para encontrar pontos que revelam lacunas, tendências a cair em armadilhas que complicam muito a vida. Sem falar de mostrar seus potenciais para apostarem neles, onde, pela astrologia, estaria sinalizada o seu real propósito de vida, ou seja, a sua missão”, enfatiza.

Aline Schulz explica que muitas pessoas procuram um astroterapeuta quando não estão bem em sua vida. Elas buscam compreender o que está acontecendo. Veem nela a aliada ideal para ajudá-los a enfrentar problemas financeiros, no trabalho, em casa, de saúde, e descobrir o propósito de vida.



“Percebo que as pessoas procuram um astroterapeuta por curiosidade, autoconhecimento e quando precisam de ajuda, não estão bem em sua vida e querem encontrar uma direção. Independentemente do motivo, a astrologia sempre irá revelar mais sobre você mesmo; ampliará a sua visão sobre a vida, as pessoas que estão ao seu redor; apontará caminhos a serem trilhados; respeitará seu livre-arbítrio e revelará soluções adequadas a você.”





Conhecimento é poder, porém, autoconhecimento é libertador: é conhecimento certo aplicado a si próprio, respeitando todas as suas individualidades. É o saber adequado para conquistar clareza para seguir na direção certa para você Aline Schulz, astroterapeuta e psicoterapeuta





A astroterapeuta garante que, quanto mais as pessoas se conhecem, melhores poderão ser. Segundo ela, aceitar e admitir pontos fracos e fortes é o primeiro passo para acertar a rota e a astrologia é um dos melhores caminhos para apressar o desenvolvimento humano e, assim, evoluir. A astroterapeuta garante que, quanto mais as pessoas se conhecem, melhores poderão ser. Segundo ela, aceitar e admitir pontos fracos e fortes é o primeiro passo para acertar a rota e a astrologia é um dos melhores caminhos para apressar o desenvolvimento humano e, assim, evoluir.





Livre-arbítrio



A astroterapia não é uma prática reconhecida pelos conselhos regionais de psicologia, mas é usada por alguns profissionais como uma ferramenta (foto: Gerd Altmann/Pixabay )

Embora a astroterapia não seja uma prática reconhecida pelos conselhos regionais de psicologia, Aline Schulz explica que as pessoas estão buscando compreender o real motivo de viverem seus problemas, dilemas com a família, no amor, em suas vidas financeiras. Estão cada vez mais decididas a enfrentar desafios e, por isso, muitos astrólogos combinam alguma forma de terapia com a astrologia.



“Por meio do mapa astral, rastreamos pontos que sugerem tendências na vida de uma pessoa. Se ela souber, pode usar o livre-arbítrio, o direito à escolha de forma mais consciente, superando assim, dificuldades, rompendo barreiras e indo além.”

O mapa astral é uma representação e interpretação do mapa do céu (planetas) no momento do seu nascimento. Ele revela as principais características da sua personalidade, suas potencialidades, suas limitações e tendências em diversas áreas da vida.





LEIA MAIS 04:00 - 13/06/2021 Astroterapia: o consciente, o inconsciente e os astros em sintonia

04:00 - 13/06/2021 Astroterapia: autoconhecimento estratégico seres espirituais eram buscados para melhorar suas vidas, assim, o homem passou a observar a primeira manifestação dessas divindades, que foram o Sol e a Lua.” Aline Schulz afirma que a história da astrologia se confunde com a história da humanidade, pois desde os primórdios o homem sempre foi um buscador. “Insatisfeito com sua limitação, ele procura constantemente se aprimorar e, para isso, necessita de referências maiores ou melhores a ele. Assim, concebeu os primeiros conceitos de seres espirituais, que estavam muito além da sua limitada realidade. Esseseram buscados para melhorar suas vidas, assim, o homem passou a observar a primeira manifestação dessas divindades, que foram o Sol e a Lua.”





Existem diversos campos de atuação dentro da astrologia. Aline conta que escolheu trabalhar com aquela que ajuda o ser humano a ser uma pessoa melhor, crescer, superar desafios e ser feliz, saudável, próspero e orgulhoso de quem é. Uma pessoa que se conhece constrói sua vida sob alicerces saudáveis.



“Conhecimento é poder, porém autoconhecimento é libertador: é conhecimento certo aplicado a si próprio, respeitando todas as suas individualidades. É o saber adequado para conquistar clareza para seguir na direção certa para você. Astrologia é o nosso GPS de vida.”





O que é necessário para fazer o mapa astral

Data de nascimento

Horário de nascimento

Cidade/estado/país de nascimento

As demandas mais frequentes

Amor: por que não conseguem ser felizes no amor, são traídas, estão em uma relação abusiva, não conseguem se impor, dar limites… Família: se sentem um estranho em suas famílias, querem colocar um ponto final em brigas com pais, irmãos, filhos, resgatar a harmonia… Financeiro: por que não conseguem atrair oportunidades de ganhos financeiros melhores, vira e mexe passam por sufocos com o dinheiro, onde estão suas oportunidades para melhorar essa área… Carreira: estão insatisfeitas no trabalho, não sabem se estão atuando na profissão ideal para elas, se fazem ou não uma transição de carreira… Saúde: quais são as partes do corpo mais vulneráveis que seu mapa astral revela? Por que não conseguem emagrecer, ficam doentes seguidamente, quais dicas o mapa traz. Importante: esse trabalho não substitui em hipótese alguma a ação da medicina tradicional. Sempre trabalha em conjunto, em parceria, recomenda ir ao médico. Missão de vida: por que nasci, qual o meu propósito de vida, por que sinto esse vazio no peito, como se tivesse tudo e nada ao mesmo tempo, como tornar minha existência uma vida com sentido…

A partir do conhecimento do mapa astral é possível... Evoluir quanto à personalidade, temperamento, inclinações e tendências, ter maior maturidade frente às adversidades da vida.

Conhecer a natureza da mente, desenvolvendo a capacidade de aprender e de se expressar, aperfeiçoando a comunicação com irmãos, parentes próximos, vizinhos...

Ressignificar privações ou abundâncias recebidas no lar pelos pais durante a infância, possibilitando assumir o próprio destino.

Focar positivamente a sua força criadora para educar filhos, ensinar, orientar e conceber por amor.

Harmonizar o corpo físico, mantendo a saúde, compreendendo a relação com colegas de trabalho ou colaboradores.

Alcançar o equilíbrio nos relacionamentos sentimentais, com profundidade e consciência.

Superar e transmutar as limitações, imperfeições e seus instintos.

Evoluir quanto aos ideais, educação, ordem e aspirações espirituais.

Enfrentar os fracassos e êxitos de forma que eles não o desviem da missão, descobrindo e dedicando-se, assim, à vocação com consciência.

Resgatar aprendizados em abertos trazidos para essa existência atual e, assim, cumprir seus acordos espirituais, que são seu real propósito de vida.

Fonte: Aline Schulz, astroterapeuta e psicoterapeuta