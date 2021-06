FDA aprova novo medicamento para tratamento de Alzheimer precoce

(foto: Pixabay)





A Food and Drug Administration (FDA), agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, aprovou, nesta segunda-feira (7), o uso de um novo medicamento para o tratamento de Alzheimer precoce. Trata-se do Aduhelm (aducanumabe), produzido pela Biogen.



Esse é o primeiro medicamento capaz de retardar a progressão da doença e, também, o primeiro tratamento aprovado para doença em anos.





Conforme os testes avançados para essas placas anormais, o medicamento pode ser prescrito como terapia, em conjunto com mudanças no estilo de vida, para pacientes com diagnóstico precoce, ou seja, ainda nos estágios iniciais da doença. O aducanumabe busca remover depósitos de uma proteína, a beta amiloide, nos cérebros de pessoas com Alzheimer para evitar sua destruição, que causa perda de memória e da capacidade de cuidar de si.





Apesar disso, o medicamento carrega uma polêmica, em razão dos efeitos colaterais do fármaco - inchaço e pequenos sangramentos no cérebro. Em comunicado oficial de anúncio da aprovação, o FDA reconheceu a controvérsia como "perspectivas diferentes" em torno de Aduhelm.



Ainda segundo o órgão regulador dos EUA, os dados que sustentam a aprovação do medicamento são "altamente complexos" e deixam "incertezas residuais" sobre seu benefício.





Assim, o FDA exigirá que a Biogen, empresa e biotecnologia responsável pelo desenvolvimento do remédio, conduza um novo ensaio clínico para determinar o benefício do medicamento.



Segundo a agência, ela se coloca no direito de rescindir a aprovação no futuro. No entanto, enquanto isso, os pacientes terão acesso ao medicamento, que é administrado por infusão intravenosa.