conta-gotas

(foto: Pixabay)

Mamães, cuidem-se!

A tarefa materna não é fácil. Têm devaneios, erros e acertos. Cada dia é um aprendizado. Uma graciosidade. Entretanto, mães também são humanas, elas se cansam e necessitam de tempo consigo mesmas, ainda que por poucos minutos. Fazer pausas diárias para meditar, receber uma massagem ou simplesmente relaxar é fundamental. “Cuidar da vida, dos filhos e da casa é uma tarefa difícil. Pior quando se é mãe, dona de casa e ainda precisa trabalhar fora”, diz a psicóloga Telma Oliveira. E a depressão materna pode provocar danos. Segundo ela, nesse caso, se culpar não mudará a rotina, apenas a deixará exausta física e emocionalmente. Para esses problemas, a psicóloga recomenda: “Quando se sentir culpada ou achar que não exerce a maternidade corretamente, procure ajuda e alguém para conversar, assim você terá forças para amar a si e deixar a culpa para trás”, diz Telma, que indica, ainda, o acompanhamento profissional. “A terapia é importante para quem está cansada e impaciente, pois, ao falar dos medos, cria-se força e

paciência.”

(foto: Pixabay)

Rinoplastia x gatilhos emocionais

A rinoplastia é uma cirurgia plástica que harmoniza a aparência. Ao remodelar o nariz, ela oferece bem-estar e autoestima. Mas é preciso equilíbrio para que ela não se torne gatilho emocional. À exemplo da rinoplastia, um nariz desproporcional pode causar uma visão distorcida do indivíduo sobre si, afetando as relações. “É comum vermos pessoas acreditando que a cirurgia plástica resolverá problemas e frustrações, como insegurança, rejeição a fotos e isolamento, atitudes provenientes de uma rejeição com si. Pacientes com tal comportamento dificilmente estarão satisfeitos com a rinoplastia”, alerta a psicóloga Eduarda Granato. O neurocientista e neuropsicólogo Fabiano de Abreu alerta que disfunções nos neurotransmissores podem resultar em falta de percepção da realidade e o paciente pode passar a não entender o exagero. “Mesmo a cirurgia sendo realizada de maneira eficaz, o paciente nunca estará satisfeito”, diz. Ele defende que entender a razão da cirurgia estética é crucial para cuidar da saúde mental e diferenciar a necessidade real de exageros.

Risco de candidíase aumentado

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) alerta que a grande variação glicêmica em pessoas com diabetes durante a pandemia pode elevar o risco de candidíase. A candida integra a flora microbiana do corpo. Porém, alterações imunológicas ou no microambiente levam o fungo a se proliferar e iniciar processos infecciosos. "Quando o diabetes está descompensado, existe diminuição dos mecanismos de defesa do organismo, por falta da mobilização de leucócitos, aumentando a chance de os pacientes desenvolverem a infecção", afirma o endocrinologista Airton Golbert, coordenador do Departamento de Diabetes na Gestação da SBD. Outro motivo que contribui para o desenvolvimento da candidíase é a alta excreção de glicose pela urina, que predispõe a instalação da infecção. Excesso de umidade, estresse e falta de higiene adequada também causam candidíase. O contato sexual desprotegido pode ainda transmitir o fungo e potencializar as infecções. A candidíase provoca ardência, coceira e vermelhidão. Quanto atinge a região genital, pode provocar

corrimento esbranquiçado.

(foto: Pixabay)

Doença celíaca,

alergia ou intolerância ao glúten?

Doença celíaca, alergia e intolerância ao glúten. Cada uma dessas condições tem sintomas e gravidades diferentes. A doença celíaca é causada pelo sistema imunológico, quando o glúten chega ao intestino e o corpo libera anticorpos que atacam o órgão, o que leva a sintomas como diarreia, anemia, osteoporose, flatulência, distensão e dor abdominal. É preciso retirar o glúten da dieta para que não cause doenças mais graves, como câncer no intestino, linfoma e infertilidade. Já a alergia ao trigo pode começar com coceiras, e evoluir para quadros mais graves com tosse, falta de ar, náusea, vômito e desmaio, podendo levar à morte. Enquanto isso, a intolerância ao glúten trata-se de um quadro leve, em que os sintomas se assemelham a um desconforto. Nesses casos, o causador é o trigo. É preciso fazer exames e estudos para chegar ao diagnóstico. Independentemente dos sintomas, é preciso buscar ajuda médica e realizar exames de sangue e biópsia intestinal para uma investigação conclusiva. Havendo suspeita de reação ao glúten, o indicado é retirar o glúten

e o trigo da dieta.

(foto: Pixabay)

Vacine-se contra gripe!

Neste período do ano, as doenças respiratórias são comuns e a vacina da gripe é importante para evitá-las. Daniel Dias Ribeiro, sócio-diretor do Laboratório São Paulo, destaca a importância de tomar a vacina da gripe para que as pessoas se protejam e também para ajudar os profissionais da saúde a identificar os sintomas de quem está gripado ou com COVID-19. Daniel Dias Ribeiro explica, também, a importância de tomar a vacina antes do inverno. “É importante vacinar as pessoas antes do período de maior incidência das doenças respiratórias, assim há tempo de desenvolver anticorpos e diminuir o número de casos e a gravidade. A vacina é indicada para todos a partir dos seis meses, principalmente aquelas de maior risco para infecções respiratórias”, explica. A vacina só é contraindicada para pessoas com alergia grave.