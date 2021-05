COVID-19: UFMG cria teste que usa amostras de urina para detectar a doença

Tecnologia desenvolvida pela UFMG detecta COVID-19 por meio de amostras de urina (foto: Pixabay/Reprodução)

A Universidade Federal de Minas Gerais () acaba de patentear umainédita para oda. Um teste de detecção de anticorpos específicos em amostras de urina de pacientes que podem ser coletadas em qualquer período do dia foi desenvolvido pela universidade.





Existem várias opções de testes sorológicos no mercado para identificação de anticorpos de Sars-CoV-2 com o uso do sangue. A tecnologia criada na UFMG, no entanto, é pioneira.





“Não há teste disponível que usa urina dos pacientes. Também não encontramos relato na literatura que pudesse indicar o uso da urina para a pesquisa por anticorpos específicos ao vírus causador da COVID-19”, ressalta a pesquisadora Fernanda Ludolf Ribeiro de Melo, integrante do grupo.





Ela explica que a presença de anticorpos na urina de pacientes ainda é pouco estudada, e isso provavelmente é o motivo pelo qual as pesquisas para diagnóstico da COVID-19 não tenham optado pelo uso dessa amostra biológica.





“Poucas pessoas acreditam que existam (anticorpos na urina), mas há relatos para outras doenças, o que inspirou a ideia”, conta.





Fernanda é residente de pós-doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde: Infectologia e Medicina Tropical (PPG-IMT) da UFMG e decidiu levar sua hipótese ao supervisor, o professor Eduardo Antônio Ferraz Coelho.



Ele acreditou no potencial da proposta e sugeriu a formação de uma equipe para dar prosseguimento aos estudos.





“Contatamos os professores Flávio Fonseca, que desenvolve pesquisas sobre a COVID-19, e Vandack Nobre, que trabalha com projetos relacionados à doença no Hospital das Clínicas, e eles prontamente acreditaram na ideia. Avaliaram como interessante e inovadora”, relata Fernanda.





Urina x sangue





“Por ser um teste quantitativo-qualitativo do tipo Elisa, conseguimos excelentes valores de especificidade e sensibilidade. Obtivemos com a nossa técnica de urine based-Elisa resultados melhores que os alcançados com Elisa empregando amostras de soro dos pacientes, anteriormente aprovada pelo FDA (Food and Drug Administration, dos EUA) e pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Brasil)”, afirma.





Parâmetros de sensibilidade e especificidade são utilizados na interpretação de um teste diagnóstico e definem suas características e limitações.



O primeiro indica a menor quantidade de anticorpos que o exame consegue detectar, e o segundo corresponde à capacidade de identificar apenas anticorpos contra antígenos do Sars-CoV-2.





De acordo com material produzido pelo Ministério da Saúde para definir a acurácia dos testes diagnósticos registrados na Anvisa para a COVID-19, uma baixa sensibilidade pode, por exemplo, resultar em piora dos índices de identificação do coronavírus nos pacientes.



Isso provoca aumento do número de resultados falsos-negativos e a não detecção dos casos assintomáticos.





Com a eficácia comprovada, era preciso verificar as vantagens do diagnóstico usando urina. O grupo conseguiu analisar diversas amostras de pacientes em poucas horas, o que indica que o teste é rápido.





Os pesquisadores destacam os benefícios de um exame pouco invasivo. “Muitas pessoas não aceitam puncionar sangue por motivos físicos, psicológicos ou religiosos. Como é menos invasivo, o novo teste poderia ser feito em toda a população, o que seria importante para os estudos epidemiológicos e as ações das autoridades governamentais”, sugere a pesquisadora.





A urina ainda elimina a necessidade de agulhas e seringas, o que barateia o processo. “A urina com conservante é bastante estável e pode ficar por dias fora de uma geladeira comum ou anos dentro dela. E como pode ser coletada em qualquer período do dia, oferece maior praticidade para sua obtenção.”





Por causa dessa característica, o método também possibilita que tanto a coleta quanto o transporte para a análise sejam feitos em horários convenientes para o paciente.





A patente da inovação foi depositada pela Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) no fim de abril. Agora, o grupo está em contatos com interessados, especialmente laboratórios de diagnóstico, para que a tecnologia chegue à sociedade.





“Esperamos que chegue ao mercado o quanto antes para que a população possa se beneficiar desse método em um momento em que testes diagnósticos têm sido muito importantes para nortear as ações pessoais e governamentais de enfrentamento da pandemia”, conclui Fernanda.

