Butantan, Sanofi Pasteur e Turma da Mônica lançam campanha de vacinação

O Instituto Butantan, a Sanofi Pasteur e Mauricio de Sousa Produções lançam nesta quarta-feira (14/4) a campanha “A Importância da Vacinação”. A iniciativa tem como objetivo, por meio de informações corretas e acessíveis, conscientizar professores, estudantes, famílias e público em geral sobre o papel das vacinas na prevenção de doenças.



O projeto conta, ainda, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e das secretarias da Saúde do Município e do Estado de São Paulo.





(foto: Divulgação)





“Esta é uma oportunidade de, por meio dos nossos personagens, chamar a atenção das famílias para informações de qualidade a respeito da vacinação e levar as pessoas a um debate tão relevante, de forma lúdica e divertida”, afirma o desenhista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica e fundador da Mauricio de Sousa Produções.





No município de São Paulo, a partir da retomada das aulas presenciais, a campanha contemplará a distribuição da revista em quadrinhos e de quase 4 mil cartazes educativos para os alunos. Esses estudantes, ainda, ganham um “bônus”: eles poderão participar de um concurso cultural sobre vacinação, que poderá ser desenvolvido virtual e presencialmente, atendendo todas as instituições municipais de ensino. O cadastro deverá ser feito pelos professores.





Os alunos vencedores serão premiados com visitas aos museus do Parque de Ciências Butantan, que ocorrerão quando for possível, haja vista o cenário atual de saúde, e três meses de assinatura digital das revistas da Turma da Mônica.



Além disso, os cinco melhores trabalhos de cada ano serão publicados no site do Instituto Butantan e integrarão a exposição “A Importância da Vacinação na Saúde da População: um Olhar Infantojuvenil".





Para Fernando Padula, secretário municipal de Educação de São Paulo, a iniciativa é uma oportunidade de incluir o tema da vacinação nas agendas de aprendizado e conscientizar as famílias. “Sabemos o quanto os assuntos que abordamos na escola viram pauta nas casas dos alunos. Trazer essa discussão de forma leve para a sala de aula e para a rotina das crianças contribui para desmistificar qualquer questão relacionada às vacinas e para quebrar o ciclo de desinformação”, comenta.





A campanha reforça a importância de se proteger contra doenças infecciosas, em especial a gripe, buscando diminuir os seus impactos à saúde, o que neste momento é importante para evitar maior sobrecarga dos sistemas de saúde.

(foto: Divulgação)



“Reforçar estratégias que ajudem na proteção contra doenças preveníveis, como a gripe, é fundamental. Manter a carteirinha de vacinação atualizada é imprescindível para alcançarmos os benefícios individuais e coletivos, principalmente durante a pandemia de COVID-19”, afirma Dimas Tadeu Covas, presidente do Instituto Butantan.





De acordo com Ana Garcia-Cebrian, diretora geral da Sanofi Pasteur no Brasil, o projeto reafirma o compromisso da companhia com a saúde pública e com a educação sobre a vacinação.



“Com 70 anos de experiência em vacinação contra a gripe no mundo, a Sanofi Pasteur segue se dedicando à prevenção desta doença no Brasil, por meio de ações educativas, inovação e colaboração com diversos parceiros em prol da saúde pública”, afirma.





Para divulgar a campanha, uma série de peças digitais com mensagens educativas protagonizadas pela Turma da Mônica será veiculada nos canais dos organizadores e por meio de um plano de mídia de alcance nacional.