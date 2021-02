Vida saudável: essa é a meta!

Uma rotina saudável pode ser conquistada com alimentação balanceada, boa noite de sono, prática de atividades físicas e a convivência com pessoas que lhe fazem bem. Confira dicas para dar aquele gás na busca por uma rotina leve e equilibrada em favor da saúde:





Alimente-se bem: “O consumo excessivo de sódio pode provocar doenças como insuficiência renal, acidentes vasculares cerebrais e hipertensão. Em relação às gorduras, o consumo em excesso aumenta o risco de doenças cardíacas e entupimento das veias do coração. Já o açúcar pode levar à obesidade e ao diabetes. A palavra-chave é moderação”, diz a nutricionista do Sesi Daniele Martins. Experimente trocas: use uma colher de açúcar no café e prefira alimentos assados ou cozidos.

(foto: Pixabay)

Corpo em movimento: A atividade física é o complemento ideal. Nesse ponto, a constância também é fundamental. “A pessoa deve escolher uma atividade de que goste. É preciso se sentir bem e buscar metas que ela consiga alcançar dentro de curtos e longos prazos", diz o analista de Lazer e Esportes do Sesi Alex Silvério.





Segurança na prática da atividade física: Ainda estamos em meio à pandemia e a orientação é não aglomerar e evitar espaços fechados. Mas você não deve deixar a prática de lado. “Você pode fazer algo dentro de casa, com objetos comuns. E pode utilizar sofá, cadeira, colchonete e garrafas de água para aumentar a intensidade”, exemplifica Alex. Algumas atividades que podem ser feitas em casa são: pular corda, abdominais, corrida estacionária e danças.













Combate à osteoporose e

ao alto risco de fratura

(foto: Pixabay)





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o Evenity (romosozumabe), construtor ósseo com efeito duplo: evita perda da massa óssea e regenera partes já comprometidas pela doença. O medicamento é indicado para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa com alto risco de fratura ou pacientes que falharam ou são intolerantes a outra terapia de osteoporose. A terapia traz a possibilidade de aumentar a densidade mineral óssea e fortalecer a estrutura esquelética do corpo humano, reduzindo significativamente o risco de fratura. O medicamento demonstrou em estudos que reduz rapidamente o risco de fratura e constrói um novo osso com 12 meses de terapia. A aprovação pelo órgão regulador foi baseada no estudo FRAME.









Inteligência emocional





Pensamentos e atitudes negativas e limitantes podem atrapalhar sua vida profissional e pessoal muito mais do que parece. Esse comportamento pode estar ligado a ações do passado e a heranças emocionais da sua família ou de relacionamentos mal resolvidos. E é exatamente para resolver essas questões pendentes que foi criada a Mentoria de Desenvolvimento da Inteligência Emocional, ministrada pela psicóloga Fabrícia Gomes. Ao todo, são 13 sessões que buscam identificar emoções, descobrir as raízes dos comportamentos que limitam decisões e ações, interromper padrões comportamentais negativos e criar e fortalecer comportamentos positivos. “O objetivo é chegar na raiz dos problemas. Fazer com que a pessoa assuma a responsabilidade pelas interpretações do passado e avalie os impactos”, explica Fabrícia. Ao longo das sessões, vão sendo identificados traumas e interpretações distorcidas, criando novos significados. “Não é uma mudança milagrosa, mas é uma mudança possível e verdadeira”, finaliza.

Sorrir faz bem!





Sorrir, além de tornar o mundo mais atrativo e alegre, faz bem para a saúde. Além disso, o riso tem a potência de interferir nos sentidos. De uma forma muito geral, há três regiões que temos que referir. Primeiramente, o lobo temporal, região associada à linguagem e que interpreta o que foi dito ou visto. Temos também a região límbica, responsável pelas emoções, sejam negativas ou positivas. É essa região que dispara o sinal para o córtex motor, que trabalha em conjunto com a região límbica. “Só no final damos aquela risada sem nos apercebermos de todo o trabalho cerebral que está por detrás”, explica o neurocientista Fabiano de Abreu. “Quando a emoção é muito intensa, podemos chorar de rir, aumentando o número de imunoglobulinas e as defesas do organismo. No que diz respeito aos neurotransmissores, liberamos mais serotonina, endorfina e dopamina, o que traz a sensação de bem-estar e felicidade.”





(foto: Pixabay)



Skin fresh





A dermatologista especialista em cosmiatria Luciana Garbelini conta como adaptar os cuidados diários para tornar a rotina skincare mais refrescante no verão. Confira:





z Água micelar: “Seu aspecto é semelhante à água potável, mas sua solução conta com micelas, que têm como função purificar, limpar, suavizar e acalmar a pele, trazendo a sensação de frescor”, explica. Ela deve ser usada em um disco de algodão, com quantidade suficiente para umedecê-lo, e pode ser passada no rosto duas vezes ao dia, antes dos cuidados diários.





z Máscaras refrescantes: “Vale investir em máscaras faciais que hidratem, ao mesmo tempo em que refrescam e acalmam a pele. Uma boa alternativa são os dermocosméticos, que contam com a alantoína na fórmula, capazes de minimizar estados irritativos da pele e refrescá-la.” Outra dica é priorizar o uso de máscaras faciais em creme ou tecido.





Hidratantes em gel: “Substitua os cremes com textura espessa e consistente por versões em gel. Os hidratantes em gel têm densidade leve e não oleosa, ideais para o verão. Eles são espalhados e absorvidos com mais rapidez, garantindo hidratação intensa e maciez”, finaliza.









Saúde mental na

gestão de pessoas

Se você é gestor e ainda não sabe por onde começar a cuidar da saúde mental de seus colaboradores, comece pelo simples. Confira as principais técnicas para manter o bem-estar mental da sua equipe em dia indicadas pelo CEO da Consolis Tecniconta e conselheiro da ABRH Marcelo Miranda:





1. Reunião 1-1: Para desmistificar os transtornos mentais, precisamos estudar, reconhecer e conhecer pessoas que lidam com isso. E só vamos saber isso se tivermos uma conversa privada, como nos encontros 1-1, por videochamada. Esses momentos costumam ter foco nas questões de produtividade individual, alinhamento de metas e objetivos. É preciso deixar o colaborador à vontade para expor algo que esteja impactando na vida pessoal e profissional.





2. Ergonomia: Faça o possível para que cada integrante do seu time esteja trabalhando em um espaço adequado. Oriente as pessoas sobre a importância de manter um local exclusivo para o trabalho, com cadeira com encosto, tela na altura dos olhos, apoio para os pés, entre outros.





3. Técnicas de respiração e automassagem: Para enfrentar situações de estresse, ansiedade e angústia, existem técnicas de respiração e de automassagem capazes de promover alívio, relaxamento e foco. Essas técnicas são muito eficazes quando conduzidas por um profissional especializado.





4. Ginástica laboral e ioga: Atividade física tem um poder transformador nos humanos, especialmente entre aqueles que enfrentam questões de saúde mental. Assim como técnicas de respiração podem ajudar, uma forma de favorecer o bem-estar é promover aulas on-line de ginástica laboral, ioga, entre outras atividades que busquem conectar mente e corpo.