Instituto de Olhos Ciências Médicas inaugura nova sede em Belo Horizonte

A nova sede do Instituto de Olhos de Minas Gerais ainda está em obras e deve começar a funcionar em março (foto: Feluma/Divulgação)



O Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM-MG) ganhará mais uma nova sede em março, com o objetivo de expandir os serviços oftalmológicos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



O objetivo é ter instalações modernas, com altos padrões de qualidade e estrutura amplificada com capacidade de atendimento em diferentes áreas da oftalmologia – ao todo, oito.









“Atualmente, são realizados cerca de 600 atendimentos por dia. A perspectiva é que a capacidade seja ampliada para dois mil atendimentos, diariamente”, explica Wagner Eduardo Ferreira. A nova unidade do Instituto de Olhos Ciências Médicas estará localizada, a partir do próximo mês – ainda sem data definida –, na Avenida Churchill, 230, no Bairro Santa Efigênia, na região Central de Belo Horizonte.





Para que isso ocorresse, a Feluma investiu em infraestrutura e equipamentos de ponta, que serão incorporados ao novo espaço, ainda está em obras. “A nova estrutura do Instituto, com área total de 3 mil m², é totalmente acessível, com plataforma elevatória e elevadores. E ela conta com bloco cirúrgico equipado para procedimentos de média e alta complexidade.”





“Além disso, cerca de 60 consultórios estarão disponíveis para consultas diversas, com clínica de catarata, clínica de tratamento de glaucoma, sala multimeios para transmissão de cirurgias, posto de enfermagem. A equipe será formada por 250 profissionais, entre médicos, funcionários assistenciais e administrativos, acadêmicos, residentes, entre outros”, comenta o presidente da Fundação Educacional Lucas Machado Feluma.





PROTOCOLOS





Em razão da pandemia de COVID-19, o atendimento a ser realizado no novo espaço seguirá protocolos e medidas de segurança estipulados pelos órgãos oficiais de saúde.





“Os horários para atendimento são escalonados e a área destinada ao acolhimento e recepção dos pacientes conta com 18 postos de atendimento simultâneo, o que oferece maior capacidade, com o devido distanciamento e medidas de proteção”, ressalta Wagner Eduardo Ferreira.





As consultas e cirurgias no Instituto de Olhos Ciências Médicas exigem agendamento prévio pela central de marcação do Sistema Único de Saúde (SUS).





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram