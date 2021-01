FSFX e Usiminas promovem debate sobre saúde mental em tempos de pandemia

(foto: FSFX/Divulgação)



A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), em parceria com sua instituidora, a Usiminas, realizará na próxima quarta-feira (27), uma transmissão ao vivo para debater sobre saúde mental em tempos de pandemia. O evento ocorrerá a partir das 19h nas redes sociais da Fundação – Instagram e Facebook – e no canal do YouTube. Essa é uma iniciativa a favor do Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental.





Mauro Oscar Soares de Souza Lima, diretor de hospitais da Fundação São Francisco Xavier (foto: Elvira Nascimento/Divulgação)





“O grau em que cada um de nós é impactado e nossas reações são determinantes na superação desse momento. Assim, ressaltamos a importância de debater e desmistificar os assuntos relacionados à saúde mental. E nós, enquanto uma instituição referência em saúde, programamos essa live com o intuito de reunir profissionais qualificados para transmitir conhecimento de forma clara e contribuir para a saúde das pessoas”, diz.





Justamente por isso, já se tem um conteúdo programado para debater sobre depressão e demais doenças mentais, o que elas são e como tratá-las.



Além disso, será colocado em pauta a saúde mental do brasileiro, o distanciamento e seu impacto no emocional e o comportamento infantil na pandemia. Ainda, o medo e os distúrbios psicológicos oriundos do momento, bem como os profissionais na linha de frente serão parte da discussão promovida ao vivo.





Para isso, a live nomeada como “Saúde mental em Temos de Pandemia” contará com a participação de especialistas da FSFX em saúde mental, como o psiquiatra Thiago Rodrigo Fernandes da Silva, o psicólogo Sérgio Santos Siqueira, a psicóloga Alessandra Barcelos Menezes e o psiquiatra da infância e adolescência André Luiz Brandão Toledo.

Para participar, basta acessar uma das redes sociais da Fundação São Francisco Xavier: Instagram (@fsfxoficial), Facebook (@fundacaosaofranciscoxavier) ou YouTube (@FundaçãoSãoFranciscoXavier).





Serviço:

Live: Saúde Mental em Tempos de Pandemia

Dia: 27 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Instagram (@fsfxoficial), Facebook (@fundacaosaofranciscoxavier) e YouTube (@FundacaoSãoFranciscoXavier)

Palestrantes: Thiago Rodrigues Fernandes da Silva, psiquiatra; Sérgio Santos Siqueira, psicólogo; Alessandra Barcelos Menezes, psicóloga, e André Luiz Brandão Toledo, psiquiatra da infância e adolescência.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram