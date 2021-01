Médica divulga composto feito de secreções de pessoas que tiveram COVID-19

Compostos bioterápicos também precisam de comprovação científica para serem atestados como eficazes, mesmo que em tratamentos auxiliares (foto: Pixabay)





Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais da médica Biancca Cabral. Na filmagem, ela fala a respeito de um composto feito a partir de secreções de pessoas que tiveram COVID-19, o qual ela faz uso e receita a seus pacientes como tratamento auxiliar de quadros clínicos de infecção pelo novo coronavírus: "Eu tomo 20 gotas por semana".



Após a repercussão negativa, a médica veio a público para se explicar e justificar a prescrição do bioterápico, haja vista a sua não comprovação científica.





Em sua primeira publicação sobre o Coroninum, composto feito à base de secreções de pessoas já contaminadas por COVID-19, a médica explica o seu uso com a justificativa de que “a homeopatia acredita que semelhante cura semelhante”. Segundo a especialista, o vídeo foi usado em outros canais de forma reduzida e “fora de contexto”, uma vez que, conforme os relatos de Biancca Cabral, parte do vídeo foi cortada.Em sua primeira publicação sobre o, composto feito à base de secreções de pessoas já contaminadas por COVID-19, a médica explica o seu uso com a justificativa de que “a homeopatia acredita que semelhante cura semelhante”.





“O Coroninum é feito com secreções de pessoas que tiveram COVID-19, mas em uma potência muito baixa, que é a 200ch, o que é muito baixo. E eu tomo 20 gotas por semana para auxiliar na imunidade e gosto de usar nos meus pacientes como auxiliar no tratamento de COVID e também na recuperação no pós-COVID. Acho muito benéfico”, dizia a médica.





No entanto, muitas dúvidas surgiram após a postagem, em razão de as pessoas acreditarem que a médica estava tomando, de fato, o “catarro” de uma pessoa já contaminada. Além disso, muitas pessoas questionaram sobre o fato de o composto curar ou prevenir a infecção pelo Sars-Cov-2, já que não há comprovação científica. Justamente por isso, Biancca Cabral fez um pronunciamento explicando o funcionamento do composto.

Segundo ela, não se trata do “catarro”, mas sim de um bioterápico produzido à base de secreções de pessoas que tiveram a COVID-19. Nesse vídeo, publicado há cerca de um dia em seu perfil no Instagram, ela explica, também, que o Coroninum, como é chamado, não é capaz de induzir cura ou prevenir a infecção, mas apenas de agir como um tratamento auxiliar para a doença.

Biancca Cabral disse, ainda, que o composto não tem comprovação científica e alertou sobre a necessidade de manter o tratamento tradicional. Ambos os vídeos já foram tirados do ar pela médica. O Estado de Minas tentou contato com a homeopata, mas não obteve resposta.





O infectologista do Hospital Madre Teresa e presidente da Sociedade Mineira de Infectologia (SMI), Estevão Urbano, disse que a comunidade científica tem que tratar essas terapias alternativas de uma forma respeitosa. Porém, destacou que é preciso haver comprovação.



“Recomendamos determinados tratamentos com base em evidências, o mundo da medicina é baseado em evidências. Portanto, temos que ter cautela nesses tratamentos que não têm nenhuma comprovação.”





“Sugerimos que sejam feitos protocolos clínicos que possam gerar estudos e as comprovações que funcionam ou não, em vez de se fazer o uso aleatório dessas terapias. Nós devemos alertar o paciente, quando fizermos esse tipo terapia, de que não há nada comprovado, devemos orientar o paciente a procurar a medicina que já tenha a comprovação, que é a tradicional. E fica a cargo do cliente, se vai ou não, fazer esse tipo de tratamento. Mas ele tem que estar sempre orientado sobre as evidências científicas relacionadas a isso.”





Nesse cenário, Estevão Urbano alerta sobre os possíveis riscos do uso indiscriminado de terapias não comprovadas sem auxílio médico e sem o devido tratamento.



“Um grande perigo é a pessoa não sendo orientada perder tempo, não procurar orientação tradicional e que já tem comprovação, gastar tempo com uma terapia que não tenha documentação necessária para sua aprovação e quando procurar um médico, já procurar em uma fase muito avançada. Então, o grande risco dessas terapias que não têm comprovação, é você não oferecer o que existe de melhor para o paciente”, explica.





