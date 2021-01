Rua Dr. Mario Vrandecic: homenagem ao pioneirismo e dedicação

A agora Rua Dr. Mario Vrandecic é um reconhecimento ao trabalho prestado pelo médico à região de Nova Lima (foto: Rodolfo Lopes de Paula/Divulgação)



Uma homenagem a Mario Vrandecic. Foi o que a comunidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio dos representantes na Câmara Municipal, tanto queria e fez ao então médico, cientista, pesquisador, professor, líder, gestor e humanista.



Com a aprovação da Prefeitura de Nova Lima, foi sancionada a lei que deu o nome de Mario Vrandecic a uma das ruas da cidade, mais precisamente localizada no Bairro Vila da Serra, a antes conhecida Rua da Paisagem.





Isso porque, até 2019 – ano de seu falecimento –, o cientista, pesquisador e professor, carrega em sua biografia uma história que mescla com a da cidade mineira. A agora Rua Dr. Mario Vrandecic é, ainda, um reconhecimento ao trabalho prestado pelo médico à região de Nova Lima, rico em pioneirismo e dedicação.Isso porque, até 2019 – ano de seu falecimento –, o cientista, pesquisador e professor, carrega em suauma história que mescla com a da cidade mineira.





Ainda na década de 1970, ele contribuiu com a indústria de próteses, as quais eram as únicas fabricadas no Brasil aprovadas no FDA Norte-americano e aplicadas nos Estados Unidos, Europa e Ásia.



Logo depois, veio a fundação do Biocor Instituto, hospital localizado em Nova Lima e reconhecido no Brasil e no exterior pela excelência na gestão, bons resultados e, também, no acolhimento ao paciente.





Além disso, Mario Vrandecic recebeu, em vida, o reconhecimento pela sua contribuição científica e médica em forma de prêmios, títulos e medalhas. Antes de tudo, o especialista formou muitos profissionais, deixando um legado para o futuro.





E não foi diferente com a filha. “Ele teve uma vida dedicada à sociedade, um exemplo de caráter, superação e dedicação à medicina e à cirurgia cardíaca. Um médico com imensa paixão pela vida e que nos deu o exemplo de que o impossível se torna possível quando o objetivo é o mais nobre de todos: amor ao próximo mais do que a si mesmo”, diz Erika Vrandecic, diretora médica do Biocor Instituto.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram