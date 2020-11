Centro de Especialidades Médicas do Grupo Santa Casa completa 13 anos

(foto: Santa Casa BH/Divulgação)



O Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Grupo Santa Casa BH, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, comemora, neste sábado (7), 13 anos de prestação de serviços médicos aos cidadãos mineiros e advindos de outros estados, principalmente no que tange o Sistema Único de Saúde (SUS).









O CEM tem à sua disposição corpo clínico e atendimento assistencial multidisciplinar, com profissionais de enfermagem, serviço social, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia. Ainda, a unidade realiza duas linhas de cuidados específicas: saúde auditiva e obesidade mórbida.

Maria Nunes Álvares, superintendente do Centro de Especialidades Médicas, destaca que a experiência desses 13 anos é “muito gratificante”, muito em função da importância do trabalho realizado – atendimento de pacientes do SUS; de outras cidades mineiras, além da capital, e até mesmo de outros estados.





“Somos referência em várias especialidades pediátricas e adultas, como cirurgias, obesidade mórbida e perda auditiva. E temos funcionários excelentes, que atendem bem, são comprometidos e têm uma extrema preocupação pelo tratamento e cuidado com os pacientes. Somos quase uma família. Uma família que realiza cerca de 50 mil atendimento ao mês, entre consultas de rotina, exames e cirurgias.”

"Neste ano, 'somos adolescentes'. Então, ainda temos uma longa história pela frente. Continuaremos em uma busca constante para oferecer atendimento humanizado à comunidade. Pertencer ao Grupo Santa Casa BH é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade" Maria Nunes Álvares, superintendente do Centro de Especialidades Médicas do Grupo Santa Casa BH







Com 48 anos de Santa Casa, a superintendente relata o prazer que sente em fazer parte da história da unidade. Para ela, é uma questão de honra. “Falo que sou uma figura de museu da Santa Casa. Eu cheguei ao Grupo em 1972, então, são 48 anos trabalhando pela instituição. Comecei como estagiária e depois passei a trabalhar no setor de oncologia. Agora, represento o Centro de Especialidades Médicas. Pela longevidade, a Santa Casa é quase que a minha primeira casa.”





Reflexão





Para Maria, a celebração do aniversário da unidade dever ser feita, mas com perspectivas de reflexões sobre melhorias e acertos conquistados. “Neste ano, ‘somos adolescentes’. Então, ainda temos uma longa história pela frente. Continuaremos em uma busca constante para oferecer atendimento humanizado à comunidade. Pertencer ao Grupo Santa Casa BH é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade.”





Enquanto isso, os planos para o futuro seguem em dia, com a ideia de implementação da telemedicina, ampliação do bloco cirúrgico e de realizar reformas estruturais.



“Temos sempre que manter o mesmo espírito de somar esforços com as demais áreas da instituição nos quesitos assistência à saúde e educação continuada nas diversas áreas de ensino e pesquisa”, pontua a superintendente.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram