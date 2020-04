Ilustração interna do e-book, denominada Co(s)micidade em Vortexa (foto: Paloma Carvalho)

Lançado no dia 11 deste mês pelo pesquisador e doutor pela HCTE/UFRJ Nelson Job, o livro Vórtex: Modulações na unidade dinâmica é resultado de uma pesquisa transdisciplinar do autor relacionada a filosofia, ciência, mística, arte e política libertária.





A obra se torna pertinente mesmo em meio à pandemia, tanto que Job optou por lançá-la durante o isolamento social. “Considero importante o livro ser lido durante a quarentena, fornecendo modos de manter a serenidade e fazendo propostas de um mundo pós-pandemia mais adequado e ético em vários sentidos.”





No entanto, o autor conta que mudanças precisaram ser feitas, visto que incialmente a obra seria lançada de forma física. “Pretendia lançar o livro apenas em formato físico, mas com a pandemia, as gráficas estão com poucos funcionários e as editoras não estão aceitando manuscritos, então, optei por lançar o livro apenas em e-book. Planejo torná-lo também versão física, após o período de quarentena.”





Job explica que a obra se deu a partir de uma pesquisa capaz de envolver diversos conceitos, como da filosofia, mística, arte e política, mas que se perdia na escassez de uma concepção válida para toda a obra. "Certa vez, em um museu de ciência e tecnologia, vi um vórtice de água sendo feito em um grande tubo de vidro e tive uma espécie de revelação, que aquilo resolveria meu problema. Para distinguir meu conceito do vórtice da engenharia, chamei-o de 'vórtex'", diz.





O pesquisador ressalta que, ao longo de cursos e palestras, faz uso da associação desse conceito às práticas meditativas e sustentáveis, sendo estes, assuntos tratados em sua obra. “Durante minhas apresentações, desenvolvi uma meditação própria, que chamei de ‘exercício em vórtex’, que é, inclusive, um dos capítulos do livro. Há também uma parte destinada a um projeto educacional e autossustentável inspirado neste conceito, que chamo de ‘vortexa’.”

"O meu conceito de vórtex ajuda a entender tudo o que existe sob um viés vibracional. Nesse sentido, os sentimentos causados ao longo da pandemia são capazes de diminuir as vibrações. Dessa forma, no livro, mostro a importância de modulá-las, inclusive para sair desse registro do medo, da insegurança e da incerteza. O exercício em vórtex é uma ferramenta importante para modular essas vibrações." Nelson Job, pesquisador e autor do e-book Vórtex: Modulações na Unidade Dinâmica



Além disso, Job conta que a abordagem usada em seu livro foi adaptada, a fim de torná-la de fácil acesso a todos. “A minha pesquisa tem origem acadêmica, no entanto, a maioria das pessoas que me procuram em meus cursos e palestras não frequentam esse meio. Por isso, minha forma de tratar os conceitos se tornou cada vez mais acessível a todo tipo de público interessado. Para os acadêmicos, que exigem referências e contextualizações dentro da história do conhecimento, incluí todo tipo de informação acadêmica nas notas finais.”

Capa do e-book Vórtex: Modulações na Unidade Dinâmica, de Nelson Job (foto: Divulgação)

Em tempos de pandemia, Job explica que o assunto tratado na obra pode contribuir para este momento, tendo em vista que este é um período em que o medo, a angústia e demais sensações se afloram. “O meu conceito de vórtex ajuda a entender tudo o que existe sob um viés vibracional. Nesse sentido, os sentimentos causados ao longo da pandemia são capazes de diminuir as vibrações. Dessa forma, no livro, mostro a importância de modulá-las, inclusive para sair desse registro do medo, da insegurança e da incerteza. O exercício em vórtex é uma ferramenta importante para modular essas vibrações.”





Ainda, o âmbito de sustentabilidade tratado no livro pode ser associado à crise causada pelo novo coronavírus. “A pandemia mostra que as metrópoles serão cada vez mais inviáveis em um mundo pós-pandemia, por facilitar o contágio, devido às grandes aglomerações populacionais, presença de aeroportos etc. Nossa proposta da vila de Vortexa é ecológica e parte do princípio que deve ser sempre auto-organizada e com poucos habitantes. Em outras palavras, o livro oferece várias propostas, inclusive econômicas, para um mundo pós-pandemia, mais ético e mais autossustentável.”





Lançamento





O lançamento foi feito por meio de uma Live simultânea nas redes sociais. “Para a minha surpresa, foi muito divertido. Respondi perguntas ao vivo, tendo uma participação grande do público. Por isso, estou mantendo uma Live Transaberes toda terça, às 19h, com cerca de uma hora de duração. Elas acontecem ao vivo nas minhas páginas oficiais no Facebook e no Instagram, chamadas ‘transaberes’ e depois ficam disponíveis em meu canal - também chamado ‘transaberes’ - no YouTube. Cada semana tem um tema diferente, todos relacionados ao livro, às vezes com convidados”, ressalta o pesquisador.





Job explica, ainda, o motivo de assim denominar seus meios de comunicação com seus leitores. “Chamo de ‘transaberes’ o que eu faço, pois essa é a relação dos saberes na vida, sempre com um aspecto prático. ‘Transaberes’ é também o capítulo que abre o livro.”





É possível acessar o e-book por meio da plataforma da Amazon . Para realizar a leitura, será necessário o uso do leitor digital Kindle ou do aplicativo Kindle instalado no celular ou tablet. O app se encontra disponível para sistemas Android e iOS.





Nelson Job, pesquisador e autor do livro Vórtex: Modulações na Unidade Dinâmica (foto: Divulgação)





Nelson Job é pesquisador e doutor pelo HCTE/UFRJ, na qual é membro do grupo de pesquisa interdisciplinar da Consciência. É coeditor da revista eletrônica Cosmos & Contexto, na qual escreve sobre ciências, filosofia e política. Nascido em Muriaé, Minas Gerais, reside no Rio de Janeiro e oferece cursos presenciais e online.

