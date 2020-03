Coronavírus: condomínios e prédios residenciais devem adotar medidas de prevenção

(foto: Reprodução/Internet/portalmaratimba)

Para o bem de todos: confira algumas diretrizes do documento elaborado pelo Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG



são locais de grande circulação de pessoas, muitas compartilhando espaços de usufruto comum e equipamentos. Em época de, são locais que merecem atenção quanto à. Medidas de precaução que vão desde uso de paramentos adequados pelas equipes de limpeza, postura acertada de funcionários, regras de convívio geral, diminuição de fluxo de moradores em áreas coletivas, até os cuidados na hora de entrar no elevador.Muito deve ser feito principalmente para proteger as pessoas mais vulneráveis quanto à doença, como maiores de 60 anos, indivíduos com doenças crônicas ou com baixa imunidade, gestantes, lactantes e crianças. Um papel que cabe, primeiro, aos gestores, mas também de responsabilidade de todos. Antes de tudo, vale o bom senso.A Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI/Secovi-MG) orienta os síndicos, inclusive, aem condomínios, como salões de festas, brinquedotecas, piscinas e academias, a fim de evitar aglomerações. A entidade também recomenda que os gestores usem os grupos de WhatsApp e outros meios de comunicação interna para divulgar as novas normas emergenciais.Sobre os porteiros, a instituição aconselha dispensar do trabalho quem estiver no grupo de risco e custear o deslocamento em veículo próprio dos que tiverem condição de trabalhar, evitando, assim, o contágio em ônibus ou metrô. Sugere ainda ajustar o horário de trabalho daqueles que podem comparecer sem oferecer risco à saúde e orientar quanto a procedimentos adequados no recebimento de delivery.No caso dos colaboradores, empregados da limpeza devem usar equipamentos de proteção individual, como indica o especialista em tecnologia do canal MinhaPortaria.com . "Deve-se dar devida atenção à limpeza de maçanetas, corrimãos, halls comuns e elevadores, incluindo equipamentos eletrônicos, como botões de chamadas e teclado de andar, aparelhos biométricos e todo o sistema de acesso. No caso dos elevadores, a orientação é usá-los de forma consciente - a OMS recomendou que as famílias o utilizem sozinhas, evitando pegá-lo quando estiver cheio", ensina.Entre as recomendações de primeira necessidade, a higienização das mãos antes e depois de estar em áreas comuns e elevadores é essencial. Para a limpeza geral, profissionais pedem cautela. O ideal é a contratação de serviço especializado, no qual os profissionais recebem um treinamento com instruções teóricas e práticas sobre atendimento e conhecem as técnicas de higienização de ambientes, salienta o especialista em condomínios daDiante da possibilidade de sobrevivência do vírus em superfícies durante muito tempo (que no caso de plásticos ou aço, por exemplo, é de até três dias), continua, é fundamental a constante higienização destes materiais e de todas as áreas existentes com desinfetantes em geral: álcool em gel 70%, água sanitária e sabão. Se os ambientes de uso compartilhado permanecerem abertos, é importante oferecer álcool em gel 70%, que pode ser disponibilizado em dispensers colocados em lugares estratégicos, como o acesso principal.elaborou um documento com diretrizes sobre o tema. São orientações dirigidas aos proprietários, residentes, síndicos, funcionários e equipes de limpeza, que foram compiladas pelo médico, professor-adjunto do departamento. As informações são embasadas em recomendações da Secretaria de Saúde de Nova York (EUA), dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos e da China, da OMS e do Ministério da Saúde.- É essencial o uso de equipamentos de proteção para o pessoal da limpeza, como luvas- Não há evidências de que o lixo do edifício necessite de desinfecção adicional. Lavagem das mãos frequentemente, luvas e uso de desinfetante para as mãos à base de álcool pela equipe que manipula o lixo parecem ser suficientes- Para funcionários com quadro gripal, a administração deve conceder licença com direitos trabalhistas assegurados- A administração deve disponibilizar desinfetantes para as mãos, à base de álcool, em áreas comuns, como banheiros e entradas de elevadores- É necessário disponibilizar toalhas de papel e sabão nos banheiros para os funcionários, o tempo todo. Pias para lavagem das mãos devem estar em bom estado de conservação- O banheiro de uso comum deve ser higienizado após cada uso- Atenção especial à limpeza de superfícies frequentemente tocadas em áreas comuns: bebedouros, torneiras, maçanetas, interruptores de luz e botões do elevador- Salões de festa devem ser higienizados, mas o ideal é o fechamento temporário, assim como limitar atividades sociais com grupos de pessoas em áreas externas aos apartamentos- É importante evitar aglomerações, inclusive nos elevadores. Um uso seguro é pôr no máximo três pessoas ao mesmo tempo- Nos casos de reforma e de circulação de trabalhadores externos, assegurar que as medidas de higienização sejam cumpridas- Resultados positivos para a infecção devem ser obrigatoriamente informados ao síndico e aos demais moradores- Os síndicos devem incentivar os funcionários que se mantenham conscientes e bem informados a fim de cuidar uns dos outros e para o bem comum